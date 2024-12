AT&T e Verizon declaram suas redes seguras em meio ao ataque cibernético do Typhoon Salt

Três meses após terem surgido relatos de um ataque cibernético, denominado Salt Typhoon, que visava fornecedores de serviços de Internet e infra-estruturas de escuta telefónica dos EUA, duas das maiores empresas de telecomunicações afirmam ter feito progressos na protecção das suas redes contra a ameaça.

AT&T e Verizon divulgaram declarações no fim de semana sobre o Salt Typhoon pela primeira vez desde que trabalharam com autoridades federais e outros. A AT&T disse em seu comunicado que, com base em sua investigação, a China tinha como alvo um “pequeno número de pessoas de interesse de inteligência estrangeira” e que a empresa está trabalhando para proteger os dados dos clientes.

Enquanto isso, a Verizon disse que “conteve o incidente cibernético causado por este ator de ameaça do Estado-nação” e “não detectou atividade de ator de ameaça” em sua rede há algum tempo. Ele acrescentou que uma empresa de segurança externa confirmou a contenção.

No final de setembro e início de outubro, os relatórios descreveram pela primeira vez os ataques do Salt Typhoon, levando o FBI a alertar que alguns tipos de mensagens, como mensagens de texto RCS entre telefones iOS e Android, podem estar em risco.

Parece agora que o Salt Typhoon foi um ataque mais direcionado do que se acreditava anteriormente, embora centenas de milhões de clientes pudessem ter seus dados e informações pessoais em risco.

“Neste incidente, um pequeno número de clientes importantes no governo e na política foram especificamente visados ​​pelo ator da ameaça”, disse a Verizon em seu comunicado. “Esses clientes foram notificados da atividade.”

Tanto a Verizon quanto a AT&T observaram que fizeram parceria com agências governamentais e policiais, parceiros da indústria de telecomunicações e empresas privadas de segurança cibernética.

“Nos relativamente poucos casos em que as informações de um indivíduo foram afetadas, cumprimos as nossas obrigações de notificação”, disse a AT&T.

No fim de semana, uma nona empresa afetada pelo hack foi dito que foi identificadomas a Casa Branca não revelou o nome da empresa.

A T-Mobile reiterou na segunda-feira que não era um dos nove referidos pelo governo e apontou para um T-Mobile postagem no blog a partir do final de novembro, que oferece detalhes.