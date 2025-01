Atualização do iOS 18.3 para ativar o Apple Smart em dispositivos compatíveis por padrão

O Apple Intelligence será habilitado por padrão no iPhone com a próxima atualização do iOS 18.3. A Apple anunciou a mudança com iOS 18.3 Candidate (RC), que foi lançado para usuários beta na terça-feira. Até agora, os usuários foram questionados se desejam ou não implementar inteligência artificial; mas isso não será feito. Em particular, a empresa está preparando dispositivos iPad e Mac com suas atualizações mais recentes.

Lake Intelligence prepara automaticamente iOS 18.3

É iOS 18.3 RC notas de lançamentoA gigante da tecnologia anunciou uma nova mudança na medida em que os usuários não poderão escolher se desejam ou não atualizar o Apple Intelligence para iOS 18.3. Isso afeta apenas dispositivos iPhone que atualmente oferecem suporte a recursos de IA.

A Apple disse que durante o processo de instalação da nova atualização, o Apple Intelligence será habilitado automaticamente. Isso significa que quando o telefone for reiniciado, os usuários descobrirão que todos os recursos de IA estão ativados. Mas isso não significa que esses recursos não possam ser desativados. Gigas adicionou tecnologia que os usuários podem navegar até o Configurações Apple Smart e Siri painel e desligue-o Maçã inteligente alterne para desligar os recursos de IA no dispositivo.

A nova mudança foge do design anterior da fabricante do iPhone, que dava aos usuários a opção de escolher se queriam ou não usar ferramentas de IA. É provável que isso tenha acontecido enquanto a empresa trabalhava na correção de bugs e falhas e na otimização do Apple Intelligence. No entanto, parece que a gigante da tecnologia está confiante na sua contagem interna de IA e deseja que mais utilizadores adotem a tecnologia.

No entanto, a empresa não mencionou se o Apple Intelligence também será reativado para os usuários que o ativaram brevemente no passado e depois o desativaram manualmente.

Notavelmente, a atualização do iOS 18.3 não traz nenhum novo recurso importante. No entanto, ele adicionou várias alterações aos resumos de notificação de IA que recentemente foram criticados por gerar resumos de erros nas manchetes.