Realme GT 6T introduzido na Índia em maio de 2024. O sucessor do telefone celular provavelmente lançará o primeiro novo relatório. Na empresa, é chamado a trabalhar no novo Mauris que poderia transportar o Moniker Kingdom GT 7. O relatório também solicita alguns dos principais recursos do telefone celular entre RAM e opções de conectividade. A linha do tempo de lançamento do botão Relatório ainda não foi revelada. Mais detalhes sobre o suposto reino GT 7T provavelmente aparecerão on -line nos próximos dias.

Realme GT 7

De acordo com os 91mobiles RelatórioNo reino, GT 7T está em andamento. Esta é uma alternativa predatória ao reino não liberado GT 7. Ele acrescentou que o Reino do GT 7T provavelmente apoiará 8 GB de RAM e oferecido em uma colorway azul.

O relatório afirma que o Reino GT 7T carrega um número de modelos de reinos RMX5085. Um usuário de 10 usuários Mochamad Falid Fanani (@ figidofani96) Sugerido O telefone celular foi visto no site de certificação TKDN da Indonésia.

No reino do GT 7T, será igual ao apoio à NFC e Int. Isso é chamado para ser semelhante ao recurso Apple Intercom que permite que os usuários enviem e recebam mensagens de dispositivos HomePod ou HomePod Mini ou Apple.

O Realme GT 6T existente, alimentado por SnapdDogon 7 + Gen. 3 SOC, esportes de 6,78 polegadas de HD + LTPO, no entanto, a tela com renovação de até 120Hz. Ele suporta até 12 GB LPDDR5X RAM e 512 GB do armazenamento a bordo do UFS 4.0. O Harmet é enviado no Android 14, de acordo com o Reino da UI V.

O departamento de câmeras, Kingdom GT 6T, possui o lado do sensor principal de 50 megapixels ou o atirador grande angular de 8 megapixels na parte traseira de 32 megapixels antes do sensor da câmera e de um vídeo e um vídeo. É apoiado por uma bateria de 5.500mAh com ajuda de cobrança de 120W SuperProoc.

O Realme GT 6T começou na Índia em Rs. 30.999 para opção de 8 GB + 128 GB. E 8GB 256GB +, 12 GB + 256 GB e 12 GB + 512 GB estão listados em Rs. 32.999, Rs. 35.999 e Rs. 39.999, respectivamente. É oferecido em uma prata líquida e uma navalha e tons verdes.

Os links de afiliados podem ser gerados automaticamente – consulte nossas declarações éticas para obter detalhes.