Atualize sua rotina na hora de dormir com o Sleep Trick 10-3-2-1-0. Pode ser a cura para suas noites de insônia

O sonho de boa qualidade é essencial para o seu corpo trabalhar da melhor maneira possível. Sem ele, existem vários efeitos colaterais que interrompem sua vida diária. No entanto, se você não dorme o suficiente à noite, não está sozinho. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, mais de um terceiro De adultos americanos não dormem o suficiente. A baixa qualidade do sono é frequentemente associada ao Desenvolvimento de condições crônicas como pressão alta, doença cardíaca, diabetes e derrame. Manter a higiene adequada do sono pode ajudá -lo a dormir melhor todas as noites.

Criar rotinas em torno de sua hora de dormir pode melhorar sua higiene do sono, o que pode causar um sono melhor. O 10-3-3-2-1-0 é uma dessas rotinas antes do sono que ajuda suas mentes e o corpo a ser reduzida, prepare-se para dormir e garantir uma quebra de alta qualidade.

Qual é o truque do sono 10-3-2-1-0?

Um estudo/imagens getty

A maioria dos adultos exige um bom 6 9 horas Qualidade de qualidade todas as noites. 10-3-2-1-0 é uma rotina antes do sono que o ajuda a relaxar e aponta para o corpo e sua mente que é hora de relaxar. Aqui está tudo o que você precisa saber.

10 horas antes de dormir: não há mais cafeína

Cafeína é a mais comumente consumida substância psicoativa No mundo. O consumo de cafeína deve terminar idealmente 10 horas antes de dormir, pois pode interromper seu ciclo de vigilia do sono quando consumido mais perto da hora de dormir. A vida média de uma única dose de cafeína é 3-7 horasPortanto, seu corpo leva no mínimo 10 horas para eliminar a cafeína da corrente sanguínea. Esta é uma boa regra geral, mas 10 horas podem ser muito rígidas para alguns, uma vez que a sensibilidade à cafeína varia.

Juntamente com o café, a cafeína também pode estar presente em outras bebidas, como bebidas esportivas, refrigerantes, bebidas energéticas, alguns chás e chocolate. verdadeiro medicamentos Também pode conter cafeína. Você deve ler os medicamentos ou beber etiquetas que consome para evitar o consumo de cafeína em torno de sua hora de dormir.

3 horas antes de dormir: não há mais comida ou álcool

Embora o consumo de álcool antes de dormir possa parecer relaxante, é comum Disruptor de sono. Isso leva a uma diminuição na qualidade do sono e causa despertares frequentes durante a noite, o que faz você se sentir cansado durante o dia seguinte.

Também pode ser benéfico evitar consumir certos alimentos 3 horas antes de dormir, pois eles podem levar a Acidez do estômago (refluxo ácido) e interromper o sonho. Alguns alimentos incluem alimentos fritos e picantes. Também é possível que você queira evitar alimentos no topo Adicionado açúcar Como doces, biscoitos e sobremesas, pois eles também podem levar à baixa qualidade do sono.

2 horas antes de dormir: não há mais trabalho

Você pode querer fim Todas as atividades relacionadas ao trabalho 2 horas antes de dormir para garantir que você durma em boa qualidade. Relaxar sua mente ajudará você a se preparar para dormir. Pode prática Meditação, relaxamento muscular e diariamente para acalmar sua mente depois do trabalho. Isso ajuda a criar um fuso horário de amortecimento entre seu trabalho e tempo de sono, permitindo que seu cérebro diminua a velocidade e promova uma melhor qualidade de sono.

1 hora antes de dormir: não há mais telas

Sugere -se evitar o uso de smartphones, televisões, computadores, tablets ou outros dispositivos pelo menos uma hora antes de dormir em Sua cama de verdade. A luz azul antes da cama geralmente não é recomendada, não é como perturbador como pensamos uma vez. Especialistas do sono ainda pedem que você use suas telas de cama antes de tentar dormir. Se sua cama é o único lugar onde você viaja no seu telefone ou vê mais, o corpo associará sua cama como um lugar para ficar acordado; Tornando mais difícil adormecer à noite.

Não faça a repetição de manhã

Apresentando o botão de repetição pode interromper seu ciclo de sono, fazendo você se sentir mais cansado. Muitas vezes, é melhor levantar um alarme. O sonho entre os alarmes é frequentemente fragmentado e de baixa qualidade, o que pode diminuir Seu alerta e motivação geral ao longo do dia. Além de se cansar, os alarmes de sono também podem se atrasar para suas atividades diárias. Além disso, levantar o primeiro alarme, mesmo que você se sinta difícil inicialmente, pode ajudar a reforçar um padrão consistente de vigilia do sono.

Outras dicas de higiene do sono

Oscar Wong/Getty Images

Algumas dicas comuns que ajudarão a manter sua higiene do sono e garantir que o sonho de boa qualidade todas as noites inclua:

Mantenha os eletrônicos fora do quarto: Manter os eletrônicos fora do seu quarto garantirá que você não esteja exposto à luz azul deles, o que pode interromper seu ciclo de vigilia do sono.

Manter os eletrônicos fora do seu quarto garantirá que você não esteja exposto à luz azul deles, o que pode interromper seu ciclo de vigilia do sono. Crie uma rotina: Criar uma rotina de sono prepara seu corpo e mente para dormir. Ele diz ao corpo que é hora de dormir, garantindo sono oportuno e de boa qualidade.

Criar uma rotina de sono prepara seu corpo e mente para dormir. Ele diz ao corpo que é hora de dormir, garantindo sono oportuno e de boa qualidade. Evite exercícios noturnos: Embora o exercício seja bom para a sua saúde, fazê -lo 1 a 2 horas antes de dormir pode interromper seu sonho. Exercício rigoroso perto da hora de dormir pode Aumente sua frequência cardíaca, níveis de adrenalina e temperatura corporal, o que dificulta o sono. Tente alongamento suave ou posturas de ioga.

Embora o exercício seja bom para a sua saúde, fazê -lo 1 a 2 horas antes de dormir pode interromper seu sonho. Exercício rigoroso perto da hora de dormir pode Aumente sua frequência cardíaca, níveis de adrenalina e temperatura corporal, o que dificulta o sono. Tente alongamento suave ou posturas de ioga. Mantenha os cochilos do meio -dia aos 30 ou mais curtos: Manter os cochilos de 15 a 20 minutos ou mais curtos pode mantê -lo enérgico ao longo do dia. No entanto, cochilos mais longos podem interferir no tempo normal do sono e fazê -lo parecer letárgico e desorientado.

Manter os cochilos de 15 a 20 minutos ou mais curtos pode mantê -lo enérgico ao longo do dia. No entanto, cochilos mais longos podem interferir no tempo normal do sono e fazê -lo parecer letárgico e desorientado. Faça seu quarto escuro: Fazendo você Quarto escuro Garante um sonho de alta qualidade. Mesmo a pouca luz pode aumentar o risco de despertar noturno e interromper seu ciclo de sono.

Fazendo você Quarto escuro Garante um sonho de alta qualidade. Mesmo a pouca luz pode aumentar o risco de despertar noturno e interromper seu ciclo de sono. Não assista televisão ou vá no seu telefone na cama: Mova seu telefone ou assista à televisão na cama pode associar sua cama como um lugar para estar acordado. Tente usar sua cama para dormir.

Mova seu telefone ou assista à televisão na cama pode associar sua cama como um lugar para estar acordado. Tente usar sua cama para dormir. Vá sua mente antes de dormir: Continuar sua mente antes de dormir garante que sua mente esteja calma e seu corpo se prepare para reconciliar o sonho. Isso, por sua vez, garante que ele dorme de alta qualidade e não experimente nenhum despertar.

Experimente esta rotina de dormir esta noite

Imagens Yrabota/Getty

Um sonho melhor significa uma melhor qualidade de vida, juntamente com um humor melhor, melhor produtividade e estresse reduzido. Em vez de jogar e girar na cama, experimente a rotina do sono 10-3-1-1-0. Embora se acostumar com qualquer rotina seja difícil, concentre -se em mudanças graduais e sustentáveis, em vez de uma rotina perfeita para reduzir o estresse e a ansiedade para o sono. Com sorte, este conselho o ajudará a relaxar e facilitar o sono e o sono de boa qualidade.