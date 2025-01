Aumente a música com um par de AirPods Max enquanto custam US$ 400

Pronto para atualizar seu áudio? Os estilosos AirPods Max são uma ótima opção e uma das melhores opções de fones de ouvido do mercado. Agora a Best Buy derrubou o modelo Lightening até apenas $ 400o que é um grande desconto de $ 150. Embora já tenhamos visto eles caírem para US $ 380 antes, ainda é um grande desconto que vale a pena aproveitar antes que termine. Só lembre-se que algumas cores já estão esgotadas, então corra se quiser comprar um par por esse preço.

Os Apple AirPods Max possuem cancelamento de ruído ativo, permitindo que você se desligue do mundo quando precisar se concentrar no trabalho, nas chamadas ou em outras tarefas importantes. O modo de transparência permite que você ouça sua mídia favorita enquanto ainda está ciente do que está acontecendo ao seu redor. Você também pode usar recursos como áudio personalizado para um som que se adapta ao formato do seu ouvido, bem como rastreamento dinâmico da cabeça que faz com que o áudio espacial pareça vir de todos os lados.

Ei, você sabia disso? As mensagens de texto do CNET Deals são gratuitas, fáceis e economizam seu dinheiro.

Esses fones de ouvido sem fio são equipados com um chip Apple H1, que permite alguns recursos interessantes, como um processo de emparelhamento com um toque com seu iPhone, iPad ou Mac. O AirPods Max também pode alternar automaticamente entre seus dispositivos Apple, portanto. você pode ouvir música do seu MacBook e atender facilmente uma chamada no seu iPhone sem se preocupar com as configurações do Bluetooth.

Se você está no mercado de fones de ouvido, mas os AirPods Max ainda são muito ricos para o seu sangue, não deixe de conferir nosso resumo completo das melhores ofertas de fones de ouvido para obter ainda mais ofertas de última hora.

As melhores ofertas disponíveis hoje, de acordo com especialistas em compras da CNET Selecione descontos que valem a pena comprar enquanto durarem



Por que este acordo é importante?

Os AirPods Max da Apple já são um dos melhores pares de fones de ouvido do mercado atualmente. Embora tenhamos visto esses fones de ouvido custarem US$ 20 a menos durante as vendas de fim de ano, um desconto de US$ 150 ainda é um negócio substancial. É provavelmente o melhor negócio que veremos neste par de fones de ouvido até que outro grande evento de compras chegue, então, se você estiver interessado, certifique-se de comprá-los agora, antes que o negócio termine.

Embora esta seja a versão equipada com Lightning, basicamente nada além do conector de carregamento mudou quando a Apple lançou a versão USB-C em 2024, então você não está sacrificando muito ao optar pelo modelo mais antigo.