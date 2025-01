Aumento das secas na agricultura, energia e ecossistemas globais

As secas extremas tornaram-se mais frequentes e graves nas últimas quatro décadas, provocando perturbações significativas na agricultura, na produção industrial e nos ecossistemas naturais. Estes períodos de seca prolongada têm preenchido áreas maiores a cada ano, como ilustrado por pesquisas meteorológicas recentes. As conclusões incluem a crescente ameaça representada pelas alterações climáticas, com regiões como o norte do Chile e o sul da Austrália a sofrerem uma seca de 14 anos, e partes dos Estados Unidos também a sofrerem vários períodos de seca. Este aumento na intensidade da seca representa um desafio à sustentabilidade no mundo ambiental e económico.

Tendências de seca e fatores contribuintes

De acordo com um * estudar em Ciência publicado pelo Instituto Federal Suíço para Pesquisa de Florestas, Neve e Paisagens, áreas afetadas pela seca de 50.000 quilômetros quadrados todos os anos desde 1979. Esta mudança é atribuída ao aumento das temperaturas e à mudança nos padrões de precipitação. Conforme relatado pela WSL News, o pesquisador principal Dirk Karger enfatizou que as secas plurianuais infligem perdas econômicas substanciais, especialmente na agricultura e na geração de energia, conforme relatado pela WSL News. O estudo da vegetação também é analisado através de alterações nestes eventos utilizando dados de satélite, mostrando que os prados apresentam uma rápida regeneração, enquanto as florestas podem enfrentar danos a longo prazo devido à escassez excessiva de água.

Aprendizagem Ecológica e Global

Observações detalhadas no estudo sugerem que as florestas tropicais e as florestas em climas mais frios apresentam alguma resiliência às secas de curto prazo, mas sofrem efeitos irreversíveis sob condições extremas. Avaliações de campo na região do Aconcágua, no Chile, revelaram terras agrícolas abandonadas e plantações danificadas. O pesquisador de pós-doutorado Liangzhi Chen, da WSL, descreveu o inventário de secas, usando dados climáticos de alta resolução da CHELSA, como a compilação mais detalhada de eventos de seca nos últimos 40 anos. Philipp Brun, coautor do estudo, aponta o aumento das temperaturas globais como o principal fator que agrava estas secas, aumentando as taxas de evaporação e alterando a distribuição das chuvas.

A investigação fornece informações importantes para os decisores políticos e planeadores ambientais se prepararem e mitigarem os efeitos a longo prazo da seca em regiões vulneráveis.