Aumento do risco de toxicidade identificado para crianças com autismo e TDAH

O número de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro do autismo (TEA) e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) aumentou acentuadamente nas últimas décadas, e a pesquisa continua a examinar os fatores envolvidos nessas condições.





Um estudo publicado em 2023 descobriu que há uma diferença na forma como as crianças com autismo ou TDAH eliminam o aditivo plástico comum bisfenol A (BPA), em comparação com crianças neurotípicas.





O BPA é usado em muitos plásticos e processos de produção de plásticos e também pode ser encontrado em latas de alimentos e bebidas. No entanto, pesquisas anteriores também o associaram a problemas de saúde que envolvem perturbações hormonais, incluindo cancro da mama e infertilidade.

Pesquisadores da Universidade Rowan e da Universidade Rutgers, nos Estados Unidos, estudaram três grupos de crianças: 66 crianças com autismo, 46 ​​com TDAH e 37 crianças neurotípicas. Em particular, analisaram o processo de glicuronidaçãoum processo químico usado pelo corpo para remover toxinas do sangue através da urina.





Eles descobriram que crianças com TEA e TDAH não conseguiam eliminar o BPA e outro composto semelhante chamado ftalato de dietilhexila (DEHP) tão eficazmente como outras crianças, o que pode levar a uma exposição mais prolongada aos seus efeitos tóxicos.





“A desintoxicação desses dois plastificantes está comprometida em crianças com TEA e TDAH”, escreveu os pesquisadores em seu artigo publicado. “Portanto, seus tecidos ficam mais expostos a esses dois plastificantes.”





Somente no caso do BPA a diferença foi estatisticamente significativa: a eficácia foi reduzida em aproximadamente 11% para crianças com TEA e 17% para crianças com TDAH, em comparação com o grupo controle de crianças.





Os investigadores acreditam que as mutações genéticas em alguns indivíduos significam que o BPA não pode ser eliminado tão bem como deveria, o que significa que a substância permanece no corpo. Isso poderia causar danos em termos de desenvolvimento e função dos neurônios.

Condições como TEA e TDAH são pensei em envolver uma combinação de influências genéticas e ambientais, e este novo estudo reúne as duas. No entanto, isto é apenas parte da história: nem todas as crianças com perturbações do neurodesenvolvimento tiveram dificuldade em eliminar o BPA, pelo que outros factores também entram em jogo.





O trabalho continua a identificar como exatamente o TEA e o TDAH se desenvolvem nas pessoas – seja no útero, antes do nascimento, por exemplo, ou mais tarde na vida – porque os dados não são suficientes para mostrar se a exposição ao BPA causa um ou outro distúrbio.





“Existe um vasto corpus de evidência epidemiológica para uma relação entre distúrbios do neurodesenvolvimento e poluentes ambientais, como plastificantes”, os pesquisadores escreveu.





“Não se sabe quão importantes são os distúrbios do neurodesenvolvimento de origem plastificante na ocorrência geral desses distúrbios, mas eles devem representar uma proporção significativa, caso contrário não teriam sido tão fáceis de detectar em um estudo metabólico de tamanho moderado como este estudo .”





A pesquisa foi publicada em PLOS UM.

Uma versão deste artigo foi publicada pela primeira vez em outubro de 2023.