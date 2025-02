Bacopa está na moda como uma erva maravilhosa para a memória. Depende da mídia debulhando?

À medida que envelhecemos e experimentamos os caprichos da minha memória envelhecida, muitas vezes pensei na possibilidade de uma cura milagrosa que a rejuvenescesse.

Como em resposta aos meus votos piedosos, não um, mas vários relatórios apareceram recentemente simultaneamente nos novos cientistas, destacando uma solução moderna que eu não conhecia perfeitamente.





Uma tarefa de artigos – A hora da Índia,, Msn,, New York Post E outros – falaram de uma erva indiana chamada Bacopa, ou para dar seu nome botânico completo, Mês de bachingUma flor aquática. Essa onda de publicidade levou a um aumento de juros: 2.000 pesquisas mensais no Google e uma média semanal de 13.000 visualizações na verdade.





A razão de sua popularidade global? UM Novo estudo Isso concluiu que a ingestão de Bacopa fez melhorias significativas nas habilidades de memória e cognição (concentração, vigilância, raciocínio e flexibilidade mental).





Todos os tipos de memória foram aprimorados – memória de curto prazo (verbal e espacial), memória de trabalho e memória episódica (memória dos eventos diários).





Os pesquisadores também relataram outras vantagens relacionadas à saúde do cérebro. A ansiedade e os níveis de cortisol no sangue foram significativamente reduzidos, e a qualidade do sono e o BDNF sérico foram aumentados tomando uma bacópica adicional (o BDNF é uma proteína produzida naturalmente no cérebro que estimula a produção de novas células cerebrais em todas as décadas da nossa vida). Se eu quisesse um milagre, posso ter encontrado.





Mas uma andorinha não é um verão. E apenas um estudo também não deve estabelecer uma lei de pedra.





Assim, curioso sobre o peso das evidências, mergulhei mais profundamente. Minha pesquisa me levou a uma fonte surpreendente – medicina ayurvédica.





Ao longo de vários milhares de anos, este sistema médico indiano tradicional expôs as vantagens da Bacopa. Bacopa é a Medhya RasayanaOu seja, uma classe de ervas suspeitas de melhorar a saúde mental, a memória e o intelecto e promover rejuvenescimento e longevidade.





Seria verdadeiro dizer que milhões de pessoas ao longo dos séculos confiaram nesse suplemento para benefícios de saúde e saúde mental. No entanto, a história e a tradição nos ensinam muitas coisas, mas nem todas são verdadeiras. E, portanto, eu me perguntava: e as evidências científicas?





Um dos primeiros artigos sobre os efeitos de tomar Bacopa foi 2008. E embora, ao longo dos anos, tenha estimulado vários outros estudos favoráveis ​​ao uso de Bacopa, a imagem de sua eficiência é misturada.

É verdade dizer que a maioria dos itens – muitos deles usando o método padrão -ouro de um estudo controlado randomizado – observe que o Bacopa é positivo para melhorar a memória e a ansiedade reduzida. E há uma explicação biológica.





O extrato de Bacopa contém muitas substâncias poderosas chamadas “bacosídeos” que têm, entre outros efeitos, propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e ansiolíticas (redução na ansiedade).





Mas, em nenhum caso, todos os estudos mostram que Bacopa melhora a memória e a ansiedade. De fato, em 2021 a adeus A pesquisa Bacopa disse que existem apenas estudos limitados (seis até o momento) para estabelecer os efeitos que melhoram a memória e o protetor cerebral da Bacopa.





Segurança

Então eu me perguntava, tem certeza? Virei -me para a Food and Drug Administration dos Estados Unidos (FDA). Se houver um problema com a segurança e os efeitos colaterais, o FDA saberia.





O FDA não aprovou a Bacopa como um medicamento e, portanto, não fez nenhuma declaração quanto à sua segurança ou eficácia.





No entanto, a maneira pela qual um suplemento vendido pode levar à categorizá -lo como um medicamento. Por exemplo, em 2024, uma empresa americana que vende produtos veterinários foi censurada porque o marketing de um deles pretendia ser usado na cura de Crises crônicas e de epilepsia em cães.





O FDA pode investigar, censura ou multa – sem limite – qualquer empresa que diga que seu suplemento atua como um medicamento, implicando que ele pode ser usado para prevenir, atenuar, tratar ou curar qualquer doença.





Há uma linha muito fina aqui. Por exemplo, marketing como “controle da pressão arterial” pode levar a uma pesquisa federal americana. Uma empresa em Houston, Texas, fazendo queixas médicas para Bacopa foram dadas 15 dias em uma carta de aviso Pelo FDA para corrigir suas sanções de marketing ou enfrentar multas.





O FDA estados: “Os suplementos alimentares são regulados pelo FDA como alimento, não como medicamentos. No entanto, muitos suplementos alimentares contêm ingredientes que têm fortes efeitos biológicos que podem entrar em conflito com um medicamento que você toma ou uma condição médica que você pode ter”.





Tais efeitos são conhecidos em Bacopa porque inibe um importante químico cerebral chamado acetilcolina e, portanto, poderia combater medicamentos colinérgicos Para condições como demência, glaucoma e retenção urinária.





Geralmente é seguro para a maioria das pessoas, mas é inaceitável quando há condições da tireóide, asma, MPOC, problemas genitais, úlceras estomacais ou se estiver grávida.





O que devemos fazer com tudo isso? Todo esse brilho não é ouro. E a sabedoria das idades não é irrevogável. Pode haver um frenesi de popularidade na mídia, mas torna Bacopa não eficaz nem segura.

A moral aqui é que, antes de gastar seu dinheiro conquistado em um produto promissor que foi apreendido por milhões de pessoas, você deve fazer uma pausa, ler, pesquisar, pensar, então, com base em evidências reais, de você se envolver – em De uma forma ou de outra. Afinal, desde o tempo de Newton, a ciência nos serviu muito bem.

James GoodwinProfessor de Fisiologia do Envelhecimento, Universidade de Lughborough

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.