Bactérias que vivem dentro de sua boca podem moldar seu risco de demência

As bactérias na sua boca podem prever se você arriscar a demência?

Pesquisas emergentes sugerem que as bactérias que vivem em seu idioma e suas gengivas podem afetar o funcionamento do cérebro e como isso muda à medida que envelhecemos. Por sua vez, isso pode afetar se uma pessoa está normalmente envelhecendo ou desenvolve demência.





Os cientistas descobrem laços surpreendentes entre o microbioma oral, que é o ecossistema animado de bactérias em nossas bocas e saúde do cérebro.

UM Novo estudo Meus colegas e eu sugerimos que certas bactérias podem ajudar a memória e a reflexão, enquanto outros podem ser sinais de alerta precoce de uma diminuição na função cerebral.





Isso levanta a possibilidade de que a dieta e os tratamentos que modificam nossas bactérias orais possam um dia desempenhar um papel, ajudando a preservar a saúde do cérebro à medida que envelhecemos.





Para nossa pesquisa, analisamos amostras de saliva de 115 adultos com mais de 50 anos. Entre essas pessoas, 52% tinham uma função cerebral saudável e os 48% outros tiveram sinais precoces de declínio na memória e outras funções cerebrais.





Examinamos bactérias nessas amostras e mostramos que pessoas que tinham um grande número de dois grupos de bactérias chamadas Neisseria E Haemophilus funcionou melhor nos testes de saúde do cérebro. Em particular, as pessoas com essas bactérias tinham uma melhor memória e melhor capacidade de prestar atenção e executar tarefas complexas.





Essas pessoas também tinham níveis mais altos de nitrito iônico na boca. O nitrito é feito por bactérias quando quebram o nitrato, que naturalmente faz parte de uma dieta rica em vegetais.

As bactérias também podem decompor o nitrito para produzir óxido nítrico, o que melhora a circulação, incluindo o fluxo sanguíneo para o cérebro. Isso sugere que comer muitos vegetais ricos em nitrato, como espinafre e folhas verdes, pode aumentar os níveis de bactérias saudáveis ​​e ajudar a melhorar a saúde do cérebro, o que pode ser particularmente importante à medida que as pessoas envelhecem.





Agora estamos estudando se o suco de beterraba rico em nitrato pode melhorar a função cerebral em idosos, desviando bactérias na boca.





Por outro lado, outro grupo de bactérias pode causar mais mal do que bem. Nosso estudo revelou que dois grupos de bactérias potencialmente ligados à boa saúde do cérebro.





Um grupo chamado PorphyromonasQue é frequentemente associado à doença gengival, era mais comum em pessoas com problemas de memória do que pessoas saudáveis.





Um segundo grupo chamado Prevotella estava ligado a um nitrito baixo, que por sua vez poderia significar menor saúde cerebral. Prevotella Também foi mais frequente em pessoas que carregam o gene apoE4, que está associado a um risco aumentado de Alzheimer.





Esses resultados sugerem que certas bactérias podem desempenhar um papel prejudicial nas mudanças na saúde do cérebro à medida que as pessoas envelhecem. Isso também levanta a questão de saber se os testes de rotina para medir os níveis dessas bactérias podem ser usados ​​para detectar sinais muito precoces da saúde do cérebro no contexto de exames dentários no futuro.

Implicações profundas

As implicações desta pesquisa são profundas. Enquanto algumas bactérias apóiam a saúde do cérebro, enquanto outras contribuem para baixo, os tratamentos para alterar o equilíbrio de bactérias na boca podem fazer parte de uma solução para prevenir a demência.





Incentivar o crescimento de bactérias produtoras de nitrito como Neisseriaenquanto reduz Prevotella E Porphyromonaspoderia ajudar a manter a função cerebral à medida que envelhecemos. Isso pode ser alcançado por mudanças de alimentos, probióticos, rotinas de higiene oral ou até tratamentos direcionados que remodelam o microbioma.





Embora ainda estejamos nos primeiros estágios de compreensão dos vínculos complexos entre bactérias orais e o cérebro, nossos resultados fornecem uma forte justificativa para novas pesquisas.





Se estudos futuros confirmarem que o microbioma oral desempenha um papel na manutenção de um cérebro saudável, então, dando mais atenção às bactérias em nossas bocas, podemos desbloquear novas possibilidades de detecção e potencialmente atraso de demência.

Enquanto isso, o melhor conselho é manter os dentes limpos, ver o dentista regularmente e comer alimentos com muito nitrato, como vegetais de folhas verdes, para continuar a alimentar boas bactérias na boca.

Joanna, o felizPesquisador de pós -doutorado, Saúde Pública e Ciências Esportivas, Universidade de Exeter.

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.