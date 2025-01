Benefícios, riscos e efeitos colaterais das gomas de musgo marinho

Se você está familiarizado com as últimas tendências de bem-estar e também gosta de tomar vitaminas e minerais em forma de goma, provavelmente já ouviu falar da tendência das gomas de musgo marinho. Até celebridades como Bella Hadid estão aderindo à tendência: a modelo bebe gel de musgo marinho todas as manhãs.

Criadas com musgo marinho, um tipo de alga que cresce nas costas da Europa, do Reino Unido e da América do Norte, essas gomas podem conter vitaminas, minerais, antioxidantes e gorduras poliinsaturadas. Mas vale mesmo a pena adicionar gomas de musgo marinho à sua rotina de bem-estar? Vejamos os benefícios e riscos.

O que são gomas de musgo marinho?

A forma de fazer as gomas de musgo marinho pode variar dependendo da receita, mas geralmente têm muitas semelhanças, a começar pelo ingrediente principal: sim, é musgo marinho. É comum ver essas gomas feitas com adoçantes, aromatizantes adicionados, concentrados de sucos de frutas, glicerol, pectina e algas marinhas processadas. Porém, você também pode encontrar versões simples com ingredientes mais minimalistas. Quem é aventureiro na cozinha pode até adquirir gel de musgo marinho para fazer gomas em casa.

Ao fazer gomas de musgo marinho, o musgo é primeiro processado em um gel, depois aquecido e misturado com suco e um agente aglutinante, como ágar ágar ou glicerol. Nesta fase, são adicionados à mistura adoçantes, vitaminas e outros ingredientes. Depois de bem incorporado, o conteúdo é colocado em uma forma de goma e refrigerado. O gel inicial é feito mergulhando o musgo marinho em água limpa por até dois dias antes de misturá-lo e depois refrigerá-lo até engrossar e formar uma substância gel.

Como funcionam as gomas de musgo marinho?

O corpo humano utiliza 102 minerais e nutrientes diferentes para se sustentar. As gomas de musgo marinho contêm 92 desses 102, de acordo com marcas como Wixar Naturais, Naturals do Dr. e SVNNA. Essa alta concentração das necessidades nutricionais do corpo é uma grande parte da razão pela qual as algas marinhas são consideradas um superalimento. A biodisponibilidade e os benefícios para a saúde das gomas de musgo marinho ainda estão sendo pesquisados, mas elas contêm muitos componentes altamente biodisponíveis. A biodisponibilidade de um alimento é a facilidade com que o corpo decompõe esse alimento e dele recupera nutrientes essenciais. Quanto mais biodisponível algo for, mais fácil será para o corpo digeri-lo e absorvê-lo.

Existem alguns pontos positivos potenciais. efeitos gerais na saúdemas também existem alguns riscos a ter em conta. Do lado positivo, a pesquisa pode indicar que as gomas de musgo marinho podem ajudar a aliviar a artrite, o diabetes, as dificuldades autoimunes e as doenças oculares e cardiovasculares. Um dos riscos mais importantes a ter em conta é o altos níveis de iodo em algas. Se você usa gomas de musgo marinho, é fundamental seguir as doses recomendadas e não ultrapassar a ingestão diária recomendada de iodo. Pessoas com distúrbios da tireoide, lactantes e grávidas devem tomar cuidados especiais.

Benefícios potenciais das gomas de musgo marinho

As gomas de musgo marinho têm uma série de benefícios potenciais à saúde. A lista a seguir tenta capturar o máximo possível desses benefícios, mas ainda é possível descobrir mais através de pesquisas contínuas. É também importante notar que, embora se saiba que o musgo marinho irlandês contém todos estes nutrientes benéficos, não há investigação suficiente disponível para afirmar que os suplementos e formas gomosas de musgo marinho irlandês (que são processados) têm os mesmos nutrientes e antimicrobianos. . propriedades do que o próprio musgo marinho irlandês.

Rico em vitaminas, minerais e antioxidantes.

O tipo de alga usada nas gomas de musgo marinho contém 92 dos 102 minerais e nutrientes de que o corpo humano necessita. Este alimento também é rico em antioxidantes, proporcionando vários benefícios gerais para a saúde do sistema imunológico, saúde ocular, função cerebral e muito mais.

Possíveis propriedades de reforço imunológico

O musgo marinho contém muitos aspectos que podem ajudar indiretamente o sistema imunológico. Os antioxidantes, como mencionado acima, fazem parte disso. Esta alga também contém prebióticos e é rica em fibras, que podem atuar em conjunto para melhorar a saúde intestinal, promovendo assim um sistema imunológico mais saudável. O musgo marinho também contém vários minerais e nutrientes que podem ajudar na funcionalidade do sistema imunológico.

Suporte à digestão

As gomas de musgo marinho podem ajudar na digestão devido às suas altas concentrações de fibras e prebióticos, que podem melhorar a saúde e a funcionalidade intestinal.

Contribuição para o cuidado da pele e saúde do cabelo.

O musgo marinho contém muitos componentes que podem ajudar na saúde e beleza da pele, cabelos e unhas. Muitos desses componentes trabalham juntos para ajudar o corpo a produzir colágeno, que desempenha um papel importante na saúde e na aparência da pele, cabelos e unhas. Além de vitaminas e minerais, este superalimento também contém ácidos graxos ômega-3, que podem apoiar a saúde da pele, a força do cabelo e a durabilidade das unhas.

Pode reduzir o risco de câncer

Alguns pesquisa mostrou Benefícios positivos do uso de extratos de musgo marinho para combater células cancerígenas em ratos. Esses estudos buscam a possibilidade de usar algas para criar agentes anticancerígenos. Mais pesquisas podem ser necessárias, mas os cientistas descobriram que é promissora a possibilidade de usar agentes anticancerígenos obtidos de algas marinhas para auxiliar no tratamento do câncer de cólon e de mama.

Os riscos das gomas de musgo marinho

Embora existam muitos benefícios potenciais para a saúde a serem considerados, também existem alguns riscos e possíveis efeitos colaterais dos quais você deve estar ciente.

Possíveis interações com medicamentos.

Se você estiver tomando medicamentos, é sempre aconselhável conversar com seu médico antes de adicionar quaisquer outros suplementos, prescrições ou medicamentos à sua rotina de saúde. Sabe-se que o musgo marinho interfere com alguns medicamentos para regular a tireoide. Se você estiver tomando medicamentos para tireoide, converse com seu médico antes de considerar gomas de musgo marinho.

Reações alérgicas em alguns indivíduos.

Os humanos podem ter e desenvolver alergias alimentares a quase todos os alimentos. Antes de experimentar um novo tipo de alimento, é uma boa ideia verificar sua resposta. Se você não tiver certeza sobre suas alergias alimentares, converse primeiro com um alergista.

Riscos do consumo excessivo

Como o musgo marinho contém altos níveis de iodo e metais pesados, o consumo excessivo deste superalimento pode representar riscos para a saúde. Se você usar gomas de musgo marinho, certifique-se de não exceder as doses diárias recomendadas e esteja atento à quantidade de iodo e metais pesados ​​que você consome de outras fontes.

Problemas de contaminação em produtos de baixa qualidade.

Um produto é tão bom quanto seus materiais de origem e produção. Produtos de qualidade inferior podem correr o risco de mistura de contaminantes com ingredientes em diferentes estágios de produção. Observe também que, como o musgo marinho não é regulamentado pelo FDA na forma bruta ou como suplemento, não é possível saber a qualidade do que você está comprando.

Falta de informação

Não há muita informação sobre musgo marinho. Além disso, a maioria dos estudos sobre musgo marinho foi feita em animais, não em pessoas. Mais pesquisas são necessárias.

Possíveis efeitos colaterais das gomas de musgo marinho

Embora as gomas de musgo marinho sejam um superalimento e tenham muitos benefícios potenciais para a saúde, elas também podem ter efeitos colaterais indesejados em algumas situações:

Toxicidade de iodo: Os altos níveis de iodo nas algas marinhas podem causar um acúmulo tóxico no corpo se as gomas de musgo marinho forem consumidas em excesso.

Os altos níveis de iodo nas algas marinhas podem causar um acúmulo tóxico no corpo se as gomas de musgo marinho forem consumidas em excesso. Toxicidade de metais pesados: Os altos níveis de metais pesados ​​nas algas marinhas podem causar um acúmulo tóxico no corpo se você consumir gomas de musgo marinho em excesso.

Os altos níveis de metais pesados ​​nas algas marinhas podem causar um acúmulo tóxico no corpo se você consumir gomas de musgo marinho em excesso. Dificuldades digestivas: Algumas pessoas apresentam uma forte reação intestinal que pode causar diarreia, náusea, dor de estômago e vômito.

Algumas pessoas apresentam uma forte reação intestinal que pode causar diarreia, náusea, dor de estômago e vômito. Inflamação intestinal: Porque as algas são ricas em carrageninaEsses suplementos podem causar inflamação intestinal e distensão abdominal em algumas pessoas.

Para quem são as melhores gomas de musgo marinho?

Pessoas que buscam melhorar sua saúde e bem-estar geral.

Como este superalimento é tão carregado de benefícios nutricionais e potenciais efeitos para a saúde, pode ser útil para aqueles que procuram melhorias globais na saúde e no bem-estar geral. No entanto, lembre-se de que é sempre melhor falar com um profissional médico antes de tentar tratar qualquer doença e que os suplementos de saúde não substituem tratamentos ou conhecimentos médicos.

Aqueles que procuram aumentar a ingestão de nutrientes naturalmente

As gomas de musgo marinho fornecem grande valor nutricional, mesmo sem outros benefícios potenciais à saúde. Esses suplementos podem ser uma boa opção para aqueles interessados ​​em aumentar a ingestão de nutrientes através de fontes naturais.

Veganos e vegetarianos em busca de suplementos à base de plantas

As gomas de musgo marinho são feitas principalmente com ingredientes veganos e podem fornecer uma boa fonte de vitaminas e nutrientes para veganos e vegetarianos que procuram suplementos à base de plantas.

Quem deve evitar gomas de musgo marinho?

Pessoas que tomam medicamentos específicos que podem interagir com musgo marinho.

Antes de adicionar um suplemento à sua rotina, consulte sempre o seu médico caso esteja tomando medicamentos. Sabe-se que as gomas de musgo marinho interagem negativamente com alguns medicamentos para a tireoide, mas essas reações adversas podem não estar limitadas apenas a esses medicamentos.

Mulheres grávidas ou amamentando (a menos que aprovado por um profissional de saúde)

Em geral, é fortemente recomendado que mulheres grávidas ou amamentando evitem consumir gomas de musgo marinho devido ao seu teor de iodo. O seu médico pode autorizá-lo em tais circunstâncias, mas você deve sempre falar com ele primeiro para evitar colocar em risco a sua saúde ou a saúde do seu feto.