Better Kamado Grill para 2025

O teste Kamado Grills é uma experiência intensa para uma churrasqueira. Requer brincar com fogo (literalmente) e altas temperaturas, embora de maneira controlada e responsável. O elemento mais crítico para o desempenho de Kamado é o calor, especificamente o controle de temperatura e o quão bem uma grelha é mantida a uma temperatura. Para fumar carne baixa e lenta, esse número mágico é 225 F. Bons fumantes, kamados ou outros aderirão a essa temperatura por 12, 15 ou 20 horas. Isso significa que o medidor de temperatura é fundamental e a capacidade de controlar o fluxo de ar através de aberturas ou amortecedores.

Monitoramos a temperatura interna das churrasqueiras Kamado à medida que elas avançam. Brian Bennett/Cnet

Para capturar os dados de temperatura, coloque um termocuto em cada churrasqueira Kamado. Essencialmente, um sensor de temperatura sensível feito de uma sonda e um cabo conectado, o termopar suspenso suspenso apenas 1 polegada acima do rack da grade. Ele está conectado a um registrador de dados e, finalmente, a um computador que registra alterações nos níveis de calor ao longo do tempo.

Expandir a imagem

Então é hora de ligar cada grelha. Tyler Lizenby/CNET

Tentamos executar testes de temperatura em todas as grades simultaneamente. Também usamos o mesmo peso e marca de carvão brilhante (4,4 libras ou 2 kg), geralmente da mesma bolsa. Isso também é verdadeiro para iniciadores de incêndio (um da Grill).

Expandir a imagem

Um nível de calor estável é essencial para um bom desempenho para um fumante Kamado. Brian Bennett/Cnet

Depois disso, nós os ligamos, pois seus manuais indicam se estão disponíveis. Geralmente, isso significa deixar as brasas assumirem por 15 minutos, com a tampa aberta e depois feche a grelha. Nesse ponto, as aberturas permanecem abertas até que a grelha atinja 50 graus da temperatura alvo.

Olhamos cuidadosamente com as aberturas para chegar lá. Finalmente, deixamos os controles e observamos.

Seguimos o mesmo procedimento para o nosso teste de temperatura mais alto, com um objetivo de 350 F. A idéia aqui é simular o desempenho do calor necessário para assar frango e outras aves.

Vamos fumar costelas junto com outros alimentos para testes anedóticos. Chris Monroe/Cnet

E por falar em comida, também realizamos muitos “testes anedóticos”. Vamos fumar uma prateleira de costela de bebê (225 f) em cada grelha. Butterfly (também conhecida como Spatchcock) galinhas e também as cozinhamos ou as cozinhamos no estilo da lata de cerveja. Obtidos da Costco local, aproximadamente 5 libras pesam cada. Finalmente, temos um conjunto de quatro hambúrgueres de 8 onças em fogo alto (600 F).

Hamburguesas, alguém? Brian Bennett/Cnet

Você quer mais opções? Aqui estão os outros modelos Kamado Grill que avaliamos para este grupo de teste. Eles não chegaram às minhas eleições, mas você pode dar uma olhada no bem da comparação: