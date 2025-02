Bilhões de buracos negros escondidos podem se esconder no espaço

Não deixe que o nome esteja errado. Todos os buracos negros poderiam ter corações de pura escuridão, mas muitos se escondem em anéis de fogo que incendiam como poucos outros no cosmos.

Isso não significa que todos sejam detectáveis. Uma análise das galáxias entrevistadas por um grande consórcio internacional de pesquisadores sugere que o brilho em torno de um terço de todos os buracos negros supermassivos pode ser escondido por um espesso véu de poeira e gás.





Tomado no contexto de Estudos anteriores Essa estimativa da prevalência dessas camadas empoeiradas, esse número pode atingir 50%, deixando uma grande parte de veículos de mercadorias pesadas difíceis de detectar diretamente usando métodos atuais.





Os buracos negros são famosos por serem concentrações insaciáveis ​​de gravidade da qual nem a luz não pode escapar. E se eles flutuassem no espaço solitário, poderia ser o fim da história.





Agora pensamos que a maioria das grandes galáxias no universo contém Pelo menos um buraco negro supermassivoA maioria dos quais provavelmente está tão inchada com os corpos das estrelas consumiu que eles fluíam em um lugar onde o material gira sobre eles como águas de inundação ao redor de um ralo aberto.





É tão grande que o apetite deles, o desperdício de poeira e gás que cercam sua fronteira acelera a velocidades de tirar o fôlego, irradiando com altas energias, o que significa sua presença longe do universo.





Visto de cima ou abaixo, os buracos negros supermassivos são distinguidos em relação aos nossos telescópios, enquanto os donuts brilhavam em raios X. O núcleo extravagante da galáxia.





Isso significa que ficamos adivinhados para adivinhar quantas galáxias têm buracos supermassivos negros ativos por dentro – contando o que vemos nas pesquisas no céu, certamente deixarão de lado aqueles que são confrontados em uma direção que o deixou ver muito. Por algumas contas, tão pouco quanto 15% Os buracos negros supermassivos estão escondidos atrás das nuvens de poeira.





No início dos anos 80, a NASA enviou seu satélite astronômico infravermelho (IRAS) Em órbita, onde por 10 meses, ele mapeou a luz quente de todo o céu. Também imaginou que a poeira aquecida por raios X, oferecendo aos astrônomos sua primeira sensação real do que eles podem sentir falta.

Enquanto muitos eram, sem dúvida, sinais de buracos negros supermassivos, outros eram nuvens de poeira cozida por outras formas de atividade cósmica, como períodos intensos da formação de estrelas.





Agora, os pesquisadores colocaram outro satélite da NASA para trabalhar no problema. Chamado de rede telescópica espectroscópica nuclear, ou NuStarÉ um Observatório de Raio X capaz de detectar raios X tão enérgicos que eles podem se infiltrar através das nuvens circundantes.

Guiados pelo IRA, os pesquisadores se concentraram em uma lista de galáxias -alvo em cerca de 50 milhões de anos -luz da Via Láctea, classificando -os de acordo com os espectros da luz que cada um emitiu.





“Surpreende -me o quão útil IRA e NUSTAR foram para este projeto, em particular, apesar do IRA operacional há mais de 40 anos”, ” disse Peter Boorman, uma caltech astrofísica que liderou o estudo.





“Acho que mostra o valor herdado dos arquivos do telescópio e a vantagem de usar vários instrumentos e comprimentos de onda de luz juntos”.





Com base apenas em sua análise, entre um quarto e quase metade dos buracos negros que são desencadeados no coração das galáxias estão posicionados de uma maneira que os anéis de equipamento obscurecem uma boa fração da luz de seu turbilhão.





Conhecer as proporções de buracos negros supermassivos que têm despensa adequadamente espessa para alimentos fazem uma diferença significativa nos modelos que buscam explicar suas extraordinárias taxas de crescimento.





“Se não tivéssemos buracos negros, as galáxias seriam muito maiores”. disse O co-autor do estudo de Poshak Gandhi, astrofísico da Universidade de Southampton, no Reino Unido.





“Então, se não tivéssemos um buraco negro supermassivo em nossa galáxia da Via Láctea, poderia haver muito mais estrelas no céu. Este é apenas um exemplo do modo como os buracos negros podem influenciar a evolução de uma galáxia”.

Esta pesquisa foi publicada em O jornal astrofísico.