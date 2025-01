Bitcoin: os preços do Etheerum caem entre o mercado de criptografia em andamento Londres

O preço do Bitcoin caiu 1,23 % nas últimas 24 horas em trocas internacionais, como o preço das mais criptomoedas reflete o senso misto de mercado de sexta -feira. De acordo com o CoinMarketCap, o ativo estava sendo negociado a US $ 104,002 (aproximadamente Rs. 90,1 lakh) na sexta -feira, em transversões globais de criptografia. O Bitcoin também caiu menos de dois por cento em trocas indianas – o ativo digital estava sendo negociado a US $ 105,486 (aproximadamente Rs. 91,4 lakh) em Buyucouin. Os analistas acreditam que o mercado provavelmente tentará alguma volatilidade nos próximos dias.

“O Bitcoin chegou ao príncipe intradiário de US $ 104,782 (Rs. 90,8 lakh), SPQue US $ 15 milhões (aproximadamente Rs. 130 crore) em pouco tempo no futuro. No entanto, é provável que não sueça comprar Avinash Shekhar , co-fundador e CEO, PI42 para Gadgets 360.

O céu e o seu valor caíram na sexta -feira, bitcoin lateral. As trocas internacionais, a ETH estava sendo negociada em US $ 3.224 (aproximadamente Rs. 2,79 lakh) após 1,03 % de queda, conforme CoinmarketCap. As trocas indianas como Giottus e Codindcx, o preço do ETH caíram 2,18 % para negociar em US $ 3.357 (Rs. Rs. 2,91 lakh).

“O Ethereum continua a tentar o problema de quebrar US $ 3.500 (aproximadamente Rs. 3,03 lakh) lakh) ação-2 e aumento da concorrência de outras blockchains. Mesmo na atualização, bem como possíveis mudanças em um etreno”, para suportar etéreo “Acrescentou Shekhar.

Rippele, Solana, Binance Coin, DeGeceCoin, Cardano e ChainLink se juntaram a Bitcoin e Etherum quando os preços caíram na sexta -feira, de acordo com o Rastreador de Preços da Crypto por Gadgets 360.

Os preços do Leão, Uniswap, Cronos, Coin e Bitcoin SV, muito finos na sexta -feira.

O valor geral do mercado de criptografia caiu de 0,51 % nas últimas 24 horas. Com esta avaliação do setor, caiu para US $ 3,54 trilhões (aproximadamente Rs. 3,06,79.844 crore) Coinmarketcap informações mostram. O BTC dominou no mercado imediatamente em 58,28 %.

“Para acessar o fim do comércio mensal, os mercados são a estabilidade para o topo dos criptos, estão sendo negociados dentro da faixa consolidada. Enquanto nós, Argentina e a República Tcheca, à frente com o Bitcoin, o presidente do Banco Central não é a favor de As criptomoedas incluídas como reservas do banco central “em troca e alertaram os investidores atentos aos investidores nos bens de avaliação digital durante o mercado em andamento volátil.

Por outro lado, alguns ativos criptográficos como Tether, moeda romana, Tron, neve e estrelas do USD Roman subiram no valor de sexta -feira. Shiba Inu, Citecoin, Polkadot, sobre protocolo e avisou e mostrou ganhos menores.

“Todos os olhos estão no par ETH / BTC ligados a uma marca estável a 0,03. Se esse nível não for violado, podemos ver a umidade mega altcoins, rapidamente”, nos mercados de Coinswitch nos gadgets 360.

