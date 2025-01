Ao aumentar, o número de empresas Web3 se transforma em futebol com os mercados nas leis regulamentadas por ativos criptográficos (MICAH), que trazem clareza regulatória ao setor. No novo desenvolvimento, a Crypto troca a OKX e a licença consecutiva de Bitpanda na região de futebol, tornando suas leis de serviço operações em 30 países parte do Espaço Econômico Europeu (EEA). O setor de criptografia de US $ 3,53 trilhões (aproximadamente Rs. No início deste mês, no Crypto.com Exchange, também ensacou a permissão operacional no país.

Os regulamentos de Micha da UE foram publicados em 30 de dezembro de 2024, permitindo que empresas de criptografia com uma licença em qualquer uma das nações de futebol trabalhassem em um país sem ter que ser um processo de licenciamento no outro país, como na Islândia, Noruega e Liechtenstein, e também liechtenstein do lado do Eean.

OKX licenciado em Malta após Crypto.com

A Okx Crypto Exchange, fundada em 2017 e sediada em Victoria, Seiisellensens, anunciou na segunda -feira, teve uma licença completa de Micha de Malta. Intercâmbio disse Os usuários da OKX já poderiam comprar a criptografia usando métodos de pagamento local, incluindo cartões no país da UE. Isso também pode facilitar as transferências do banco ou retirar ou retirar a bolsa.

Em troca, que as reivindicações de atender 60 milhões de clientes em todo o mundo, que localizam os serviços de criptografia aos 400 milhões de clientes mais poderosos no futebol com uma licença.

Estamos orgulhosos de ser a primeira mudança global a garantir uma licença mica! : Futebol de bandeira: Nossos produtos de criptografia totalmente governados estão agora prontos para rolar até 400m + pessoas contra a Europa. Isso é para superar a criptografia, um marco para ordenaciona e passo para a adoção da adoção. Saber mais: … Pic.twitter.com/spfvsemgck – OKX (@OKX) 27 de janeiro de 2025

A Crypto.com também garantiu seu registro de mica de Malta este mês, anunciando o desenvolvimento em 17 de janeiro. A bolsa disse que acreditava fortemente que as leis da mica estabeleceriam um ambiente de trabalho transparente para empresas da Web3 em todo o futebol.

: Futebol de bandeira: É o mais orgulhoso do primeiro provedor global de serviços de futebol global de criptografia a receber a aprovação em princípio de sua licença de Micha: Flag Football: Na licença e permitir a empresa nos serviços de passaporte no futebol sob a estrutura regulatória de Nova York. E … Pic.twitter.com/jmwemgszb3 – Crypto.com (@cryptocom) 17 de janeiro de 2025

Fundada em 2016, em Reivindicações de Exchange de Cingapura, de temer a mais de 100 milhões de clientes em todo o mundo.

A aprovação alemã de Bitpanda

“As regras são claras, a bandeira está definida”, disse Bitpanda que eu disse ao Micha Registration na segunda -feira. A recomendação da licença Micha da Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha (Bafin), um supervisor no mercado financeiro do país.

“Quando Michar não estamos apenas nos reunindo nos maiores sinais do setor, estamos definindo -os. Nosso foco agora é usar esta licença para acelerar a adoção e o crescimento no fórum europeu” disse Lukas Enzersdorfer, Konrad, vice -CEO da Bitpanda.

Grandes notícias: o Bitpanda tem uma licença atual de Micar, permitida pelo Bafin da Alemanha – uma das principais autoridades da Supervisão Financeira da Europa. : Foguete: Isso define um novo bancmark para transparentes, segurança e confiança na criptografia em todo o futebol. Quando esta licença, estamos prontos para trazer regulamentado … pic.twitter.com/i1plxhwk6u – Bitpanda (@bitpanda_global) 27 de janeiro de 2025

Em troca, com sede em Viena, na Áustria, disse a Michael Leis levada ao campo de clareza e jogador legal para a região criptográfica. O Exchange visa alavancar os benefícios das leis para expandir seus seis milhões de usuários com uma entrada adequada na arena do EEE.

Criptografia no futebol

Enquanto outras nações como a Índia, no Reino Unido e nos EUA ainda são deliberadas nas regras de criptografia, e o futebol acelerou seus esforços no mesmo e finalizado por um conjunto abrangente de leis e empresas da Web3 em operações alinhadas com ordenanças de Micah.

Quando as leis foram lançadas em 2024, muitas empresas de criptografia atacam para adquirir seus registros de Micha. A Hashkey Exchange, com sede em Hong Kong, por exemplo, conquistou sua aprovação de Micha da Irlanda na primeira semana de janeiro deste ano.

A UE e os Emirados Árabes Unidos são duas regiões onde as leis criptográficas são atualmente mais definidas do que outras nações. Embora a Índia ainda seja como uma leis abrangentes de criptografia, nos EUA acaba de iniciar o trabalho oficial sobre a formação de criptografia, as políticas do retorno do seguinte presidente Donald Trump à Casa Branca, com as promessas da criptografia dos EUA, o comentário dos comentários nos comentários da criptografia dos EUA no comentário. Enquanto isso, no Reino Unido, esperando ter uma comparação regulatória de criptografia finalizada em 2026.