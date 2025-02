Black Ops 6 Double XP Weekend Live, New Valentine’s Modos

Você sente apenas neste dia dos namorados? Se ninguém mais o apoiar, o Black Ops 6 Treyarch Developer o faz. Este fim de semana terá um impulso XP XP do XP de “Feed”, onde os jogadores podem explodir através do prestígio, nivelar as novas armas de evento, ganhar alguns gorgos raros e rasgar o passe de batalha da segunda temporada. A última semana de XP é realizada a partir de Sexta -feira, 14 de fevereiro a segunda -feira, 17 de fevereiro.

Qualquer pessoa que tocar o Black Ops 6 terá um duplo jogador XP Universal, Double Weapon XP e Taxa de ganho duplo gobblegum aplicada à sua conta durante o evento. Este também é o primeiro XP Double Weekend em Black Ops 6 Season 2, que inclui um impulso XP de passe de batalha dupla, que ajuda os jogadores a movimentar os níveis muito mais rapidamente desta vez.

O último fim de semana duplo XP já começou no Black Ops 6, o que significa Você ganhará o XP duplo em qualquer jogo multiplayer ou zumbis que você joga neste momento.

O evento de crossover do Terminator ainda está ao vivo, assim como o novo evento de Hunt Shadow, o que significa que os jogadores empresariais terão a oportunidade de nivelar o novo rifle de atirador do TR2. O Double Weapon XP também ajudará os jogadores a subir do nível PPSH-41 SMG do passe de batalha da segunda temporada, enquanto a taxa de queda dupla de gobblegum dará aos jogadores mais do novo caos morto, o caos modificado e os gobblegumgums de Quacknarok.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre este fim de semana xp duplo.

Quando o XP Weekend Double in Call of Duty começa: Black Ops 6?

Durante o evento, os jogadores se beneficiarão do jogador duplo e da arma XP e uma taxa de queda dupla de gobblegum. Activision

Começou. Esta dupla semana de XP começou Sexta -feira, 14 de fevereiro às 13h et.

Você não tem certeza quando foi a semana ao vivo do XP Double? Foi quando este evento começou em seu fuso horário:

ET: 14 de fevereiro às 13h

14 de fevereiro às 13h Connecticut: 14 de fevereiro às 12h

14 de fevereiro às 12h MONTANHA: 14 de fevereiro às 11h

14 de fevereiro às 11h PT: 14 de fevereiro às 10h

Vale a pena iniciar seu jogo antes da sessão do jogo, se possível, como em cada patch do Black Ops 6, a atualização exigirá o download do novo conteúdo e reiniciar o aplicativo.

Este patch adiciona o duplo fim de semana XP e o evento Crossover Terminator simultaneamente, por isso é provável que seja um pouco maior que a atualização usual de fim de semana XP duplo.

Quando o XP Weekend Double On Call of Duty Ends: Black Ops 6?

Alguns “fins de semana” duplos XP são eventos muito mais longos, que duram cinco a sete dias. Esse não é o caso do último evento. Este fim de semana duplo XP terminará em Segunda -feira, 17 de fevereiro. Seus tokens XP duplos serão desbloqueados mais uma vez depois desse período.

É quando o XP de fim de semana duplo terminará em seu fuso horário:

ET: 17 de fevereiro às 13h

17 de fevereiro às 13h Connecticut: 17 de fevereiro às 12h

17 de fevereiro às 12h MONTANHA: 17 de fevereiro às 11h

17 de fevereiro às 11h PT: 17 de fevereiro às 10h

O Call of Duty Warzone faz o Double XP neste fim de semana?

Os jogadores do WarZone também podem ganhar o Double XP Player e o Double Weapon XP durante o evento. Activision

O Call of Duty Warzone tem um XP de fim de semana duplo em conjunto com o Black Ops 6. Isso significa que os jogadores do WarZone também podem se beneficiar do jogador duplo XP e Double Weapon XP.

Os novos jogadores têm a oportunidade de subir de nível as armas que desbloqueiam o novo e aprimorado Warzone Arsenal, e os jogadores de retorno podem continuar desbloqueando novos acessórios para o conjunto de armas Black Ops 6 adicionado à zona de guerra.

A Hunt Shadow começa junto com os modos de hora limitada do Dia dos Namorados

O atirador de rifle TR2 é o destaque do mais novo evento de Treyarch. Activision

A última atualização do Black Ops 6 agrupou o amor, a morte e as novas armas. O evento de caça às sombras está ao vivo agora e fará isso Termine na quinta -feira, 20 de fevereiro.

Existem seis recompensas exclusivas disponíveis no evento Shadow Hunt: para desbloquear essas recompensas, os jogadores devem concluir um de seus desafios associados. Cada recompensa tem um desafio multiplayer, zumbis e zona de guerra, para que qualquer jogador de Call of Duty possa desbloquear toda a lista de recompensas da caça, independentemente do seu modo de jogo favorito.

Complete os desafios da caça às sombras lhe darão o spray nãoptado, o emblema do caçador furtivo, o charme dos lobos, o benefício multiplayer de slides, um xp duplo XP XP e o mod da velocidade de tiro binária para ambos .22 SMG . No final do evento, os jogadores desbloquearão o rifle de atirador do TR2: os donos do Blackcell Battle Pass também desbloquearão uma pele exclusiva do operador Bayan.

Modos de tempo limitado do Dia dos Namorados também estão disponíveis, permitindo que os jogadores assumam novas listas de reprodução para comemorar a temporada.

A dança dos casais é uma lista de reprodução de 2V2 com respostas ativadas, onde os jogadores precisarão trabalhar com seu parceiro para derrotar a dupla inimiga. A luta de armas da terceira roda é uma interpretação 3V3 do modo popular com externos, onde as três equipes dizem que haverá mais caos em cada rodada em mapas tão pequenos. Se você não sente o amor particularmente no ar, um novo moshpit de moshpit de um mapa genérico foi implementado para que os jogadores corram, deslizem, corram e abrem seu caminho para a vitória.

O Terminator em Black Ops 6

Está de volta e anuncia o surgimento das máquinas. Activision

O evento de crossover do Terminator começou em conjunto com o último evento XP duplo e Termina na quinta -feira, 20 de fevereiro.

Funcionará de maneira semelhante ao evento Frenesi do Festival Archie lançado para o Codmas 2024. No entanto, em vez de coletar Archies Jolly, os jogadores coletarão crânios para trocar novas recompensas especiais.

Existem 13 recompensas desbloqueáveis ​​associadas ao novo evento do Terminator. Os elementos dos grandes ingressos incluem um Mod automático completo para o rifle de atirador AEK-973 e a Novo plano para o PP-919 SMG. Os vazamentos sugerem que as outras recompensas incluirão tokens xp duplos, um cartão de chamada, um emblema, um charme de arma, um spray, uma tela de carga, um adesivo de arma e o New Warzone Reactive Arming Benefit.

Aqui está tudo o que você pode obter do evento Terminator

Para coletar os crânios para desbloquear os novos elementos, você deve buscá -los em jogadores eliminados, zumbis ou navio de guerra. Depois de ter a quantidade necessária de crânios, você pode trocá -los por um artigo de sua escolha.

Esta lista contém Todas as recompensas do evento Terminator No Black Ops 6, e quantos crânios você precisa para desbloqueá -los.

Token Double XP – Desbloqueado com 5 crânios

– Desbloqueado com 5 crânios Token de batalha dupla XP – Desbloqueado com 5 crânios

– Desbloqueado com 5 crânios Token de arma dupla XP – Desbloqueado com 10 crânios

– Desbloqueado com 10 crânios Charme de armas de “sistema ocular” – Desbloqueado com 15 crânios

– Desbloqueado com 15 crânios Cartão de chamada “sem flashes” – Desbloqueado com 25 crânios

– Desbloqueado com 25 crânios Tela de carga “The Terminator” – Desbloqueado com 10 crânios

– Desbloqueado com 10 crânios Adesivo de braços “Cyberdyne Systems” – Desbloqueado com 10 crânios

– Desbloqueado com 10 crânios Spray “Big Corp” – Desbloqueado com 10 crânios

– Desbloqueado com 10 crânios Emblema “Scan” – Desbloqueado com 25 crânios

– Desbloqueado com 25 crânios AEK-973 Full Auto Mod – Desbloqueado com 50 crânios

– Desbloqueado com 50 crânios Benefício de armadura de reagente da zona de guerra – Desbloqueado com 50 crânios

– Desbloqueado com 50 crânios Máquina de Guerra Scorestrak – Desbloqueado com 100 crânios

– Desbloqueado com 100 crânios “Julgamento” PP-919 Arma – Recompensa de rescisão de eventos

– Recompensa de rescisão de eventos Arma de arma “curta” PP-919 – recompensa final do evento Blackcell

Black Ops 6 Perguntas duplas frequentes XP

Existe XP de passe de batalha dupla neste fim de semana? Não, não há passe de batalha xp duplo neste fim de semana. Neste fim de semana duplo do XP, os jogadores podem vencer o Double XP Player, o Double XP e o Double Governance Guns no modo de jogo de zumbis.