Estruturas maciças enterradas no fundo da terra mais do que bilhões de anos, de acordo com a pesquisa recente. As formações de tamanho de contêiner, referidas a grandes províncias de velocidade e de velocidade de velocidade (LLSVPs), que se acredita ser mais antiga e mais quente que a rotatória. Localizados no final da roupa e do núcleo externo, cerca de 3.000 problemas sob a superfície, essas formações são os cientistas por décadas. Sua natureza e origem permanecem ocultas, com o retardo de ondas sísmicas significativamente ao passar por elas sugerindo propriedades distintas de composição física.

Blobs Surface subterrânea profunda

De acordo com estudar Publicado na Nature, dados sísmicos acima de 100 terremotos significativos foram analisados ​​para entender essas estruturas. Como relatado Por Space.com, Arwen Duss, sismologista da Universidade de Utrecht, na Holanda, disse que o conhecimento ao vivo e a observação primária tem sido redução na velocidade das ondas sísmicas que passam por essas regiões. No entanto, um resultado inesperado a perda de energia reduzida dessas ondas em comparação com um pano sugerindo que os fatores são mais do que a temperatura da potência dessa massa.

Papel do tamanho do cristal no LLSVPS

Modelos de computador são indicados que a composição mineral dessas formações pode ser responsável pelos fenômenos observados. Esse é o tamanho proposto do mineral cristalino no LLSVPS desempenha um papel significativo. A pesquisa sugere que as ondas sísmicas perdem energia com o grão de bordas do encontro entre os cristais. Menores cristais efeitos no aumento da dano energético devido à presença de mais limites, com cristais maiores causam menor resistência. Deus explicou ao conhecimento vivo que envolve o mega vestuário é composto pelas placas tectônicas mais antigas que estão em peças menores no tempo, com LLSVPs contêm cristais muito maiores que permaneceram dias de parada.

Implicações na terra na superfície

Sugere -se que essas estruturas de tapete altas tenham desempenhado um papel na formação da superfície do solo. Os LLSVPs que se acredita contribuir para a operação vulcânica, com uma característica do manto desses países, trazem alto material para a superfície. Na composição das rochas de Flynn no mundo, pode estar ligado a esta formação de revestimento de acordo com o estudo.

A idade da estrutura estava sujeita a especulações, mas o estudo fornece substancial e apoiando seus bilhões de anos. O United declarou ao vivo o conhecimento, a confirmação de sua idade permite uma exploração adicional de origem, estabilidade e impacto a longo prazo no processo geológico do país. Espera -se que estudos adicionais pesquisem como essas formações movem movimentos do caráter tectônico e geral de uma peça de roupa.