Blue Origin New Shepard NS 29 conduz a primeira simulação de gravidade de segunda -feira

Um marco significativo em um voo espacial suborbital é um efeito de origem azul com o lançamento de sua missão não criada no ns, 29. O New Shepard Rocket elevou as instalações do oeste do Texas da empresa em 4 de fevereiro às 11h é, após uma semana, um longo atraso causado por clima adverso e questão técnica no sistema aviônico de Rocket. O reforço e a cápsula e retornou ao chão com sucesso, embora um dos três pára -quedas da cápsula não seja totalmente explicado. A Blue Origin declarou viver para mentir, pois a cápsula está engenharia para conseguir paz com menos de três pára -quedas.

Segunda gravidade simulada para as cargas úteis da pesquisa

De acordo com RelatórioNS, 29 Missão introduzida pela Gravity Simulation First em um novo veículo Shepard. O efeito da cápsula está girando cerca de 11 vezes por minuto até a duração de dois minutos, um curso de facilitar uma incrustação de controle de reação. A missão carregava 30 cargas úteis de pesquisa com 29 focadas nas tecnologias relacionadas a lunares. Origem azul Descrito Seis áreas de pesquisa-chave, incluindo pesquisa in situ, a poeira dos recursos, sistemas avançados de habitação, sensores e instrumentação, pequenas tecnologias de espaço e entrada, descendência e sistemas portuários e sistemas de entrada, descida e aterrissagem e entrada, descida e porta Sistemas e entrada, descida e entrada de sistemas e entrada, descendência e sistemas de portas e entrada, descendência e sistemas de portas e entrada, descendência e sistemas de portas e entrada, descendência e sistemas de portas e entrada, descendência e sistemas de portas e entrada, descida e porta Sistemas e entrada, descendência e sistemas de portas e entrada, descida e sistemas de portas e sistemas de entrada, descida e aterrissagem.

NASA: Pesquisa sustentada que serve voo

Mais da metade das cargas úteis são apoiadas no programa de oportunidades de voo da NASA. Na agência espacial dos EUA, está envolvido em esforço para estabelecer uma presença humana de longo prazo e ao redor da lua pelo programa Artemis. Um nome da Experiência da NASA Projeto de pó eletrostático examinado em pó lunar torna -se eletricamente carregado e levantado sob exposição à luz ultravioleta. Outro estudo confirmado pela NASA, a investigação de Mombustion Lunar-G, explorou o comportamento de incêndio na segunda-feira nas condições da gravidade para melhorar as medidas de segurança para os futuros locais lunares.

Aplicações futuras de simulação de gravidade

Em 10 (anteriormente Twitter)O diretor executivo da Blue Origin Track Dave Light astomizou que esta oportunidade oferece à NASA e a outros desenvolvedores de tecnologia de segunda-feira o método econômico de pesquisa de comportamento. Ele acrescentou a simulação de gravidade de um novo Shepard, incapaz de adaptar a Marte e outros corpos celestes, expandindo seu potencial para a futura exploração espacial da pesquisa.