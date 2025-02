Alguns Bonobos em cativeiro enfrentaram recentemente uma tarefa aparentemente simples: localize um lanche saboroso escondido sob uma das três xícaras. Como os bonobos são cérebros, picar o copo com o tratamento não deveria ter sido suor.

Mas havia uma ruga: os macacos contavam com um humano, não outro membro de sua própria espécie, para devolver o copo certo. Pior ainda, essa pessoa às vezes não viu onde a comida foi colocada. Bonobos, portanto, decidiu destacar o corte certo para seu parceiro humano.

“Bonobos sabia quando seu parceiro era ignorante e eles se comunicaram proativamente para garantir que seu parceiro ignorante sempre tenha feito a escolha certa”, explica Christopher Krupenye, um cientista cognitivo em evolução da Universidade Johns Hopkins, que ajudou a gerenciar a experiência.

Krupenye e seu estudante de graduação Luke Townrow descreveram o comportamento de Bonobos em um artigo publicado hoje no Journal Anais da Academia Nacional de Ciências EUA. Seus resultados fornecem evidências convincentes de que Os macacos podem deduzir a ignorância de alguém e também agir para ajudar a eliminar a confusão.

O Capacidade de deduzir os estados mentais dos outros é frequentemente chamado de teoria da mente. Os seres humanos usam a teoria da mente para se comunicar com sucesso e coordenar entre si. Por exemplo, a intuição quando alguém não possui certas informações nos ajuda a determinar quando e como compartilhar conhecimento.

Os pesquisadores propuseram que os primos em evolução mais próximos, os chimpanzés e bonobos mais próximos também podem ter uma teoria da mente. Mas poucos examinaram essa idéia em ambientes experimentais controlados, de acordo com os autores.

Krupenye e Townrow trabalharam com três Bonobos masculinos que vivem na APE Cognition and Conservation Initiative, um centro de pesquisa em Monks, Iowa. Durante a experiência, um dos bonobos masculinos sentou -se em frente à cidade como um deleite, como uma uva ou um amendoim, foi colocado sob uma das três xícaras na mesa entre elas. Se Townrow retornasse o copo certo, o Bonobo receberia a recompensa.

Em alguns testes, a Townrow podia ver o tratamento colocado sob a xícara. Em outros, sua visão foi bloqueada por papelão. Depois que o tratamento está escondido, ele estava esperando 10 segundos antes de virar um copo.

Bonobos parecia saber quando Townrow estava de olho no tratamento. Nos testes em que ele observou a colocação do tratamento, os macacos esperaram pacientemente que ele retornasse o copo certo. Nos testes em que a visão de Townrow estava bloqueada, no entanto, os Bonobos apontaram para o copo certo para informá -lo sobre o que ele havia perdido. “Eles conseguiram a tarefa imediatamente e souberam para onde apontar”, disse Townrow.

O mais antigo de Bonobos, um homem chamado Kanzi, foi particularmente demonstrativo em seus gestos, de modo que a Townrow é sábia. O macaco de 44 anos ainda está procurando um lanche saboroso e, durante o estudo, apontou várias vezes e digitou a atenção da cidade da cidade e garantir seu tratamento.

De acordo com Michael Tomasello, psicólogo comparativo da Duke University, que não esteve envolvido no novo estudo, os chimpanzés também são capazes de discernir a ignorância e modificar sua comunicação de acordo. Um artigo de 2012 revelou que Os chimpanzés selvagens produziram vocalizações para alertar os camaradas do grupo que pareciam ignorar uma cobra vizinha. Capacidades semelhantes foram observadas em bebês humanos. “Eles destacam coisas que os outros não sabem enquanto ainda estão em fraldas”, diz Tomasello.

Isso sugere que a capacidade de deduzir e agir sobre a ignorância de outros pode voltar ao último ancestral comum de humanos e bonobos, que viveu entre oito milhões e seis milhões de anos. Ele também mostra que esse nível de entendimento é possível sem a linguagem, de acordo com Laura Lewis, antropóloga biológica da Universidade da Califórnia em Berkeley. “Acho que essa descoberta indica a ideia de que nossos grandes primos do macaco podem representar o conhecimento e os estados de ignorância nos outros e usar essas atribuições para orientar seus comportamentos comunicativos sem precisar de complexo de linguagem”, explica Lewis, que não estava envolvido em o novo estudo.

No entanto, não está claro se os macacos simplesmente apontam para garantir um deleite ou se há uma motivação maior em jogo. Evolução humana? Disse Krupenye.

A equipe aspira a provocar essa questão com trabalhos futuros em Bonobos. Mas esses grandes macacos, das florestas da República Democrática do Congo, estão ameaçados devido à perda e caça ao habitat. Krupenye espera que este trabalho destaque como esses macacos são semelhantes. “Os Bonobos desempenham um papel importante, ajudando -nos a entender nosso lugar no mundo natural”, diz ele.