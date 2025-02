Bonobos sabe algo que você não conhece e está pronto para dizer um preço

Anteriormente, considerado uma competência exclusivamente humana, saber quando um amigo poderia usar uma pista parece ser um talento que compartilhamos com nossos primos primeiros.

Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins de Maryland observaram Bonobos (Paniscus pan)) Em um ponto de estudo recente, pesquisadores humanos no sentido de guloseimas, os macacos queriam se envolver.





Esses resultados revelam vínculos cognitivos entre homininas que não conhecemos existentes, que potencialmente se estendiam ao longo de milhões de anos aos nossos ancestrais comuns.





“A capacidade de sentir lacunas no conhecimento um do outro está no centro de nosso comportamento social mais sofisticado, no coração das maneiras pelas quais cooperamos, nos comunicamos e trabalhamos estrategicamente”, ” disse Psicólogo Chris Krupenye.





Nas experiências de estudo, três Bonobos masculinos se colocaram por sua vez para jogar um jogo com um pesquisador onde as guloseimas estavam escondidas sob xícaras – às vezes enquanto o pesquisador parecia, e às vezes não. Se o tratamento fosse encontrado, o macaco poderá comê -lo.

As experiências mostraram que os bonobos eram mais propensos a fazer um gesto e apontar o copo mais rapidamente escondendo o tratamento quando o pesquisador não sabia qual copo havia escondido o deleite.





Parece ser uma ação simples, mas na verdade é uma visão geral da maneira como nossos pais mais próximos podem pensar e avaliar a perspectiva dos outros. Estudos anteriores Observaram macacos alertando seus perigos de perigo, mas essas experiências recentes eliminam os elementos da mentalidade do grupo e o instinto de sobrevivência, explorando as funções cognitivas dos indivíduos.





“O que mostramos aqui é que os macacos se comunicarão com um parceiro para mudar seu comportamento, mas uma questão importante para novas pesquisas é se os macacos também apontam para mudar o estado mental de seu parceiro ou suas crenças”, ” disse Psicólogo Luke Townrow.





Esse teoria espiritual – A capacidade de entender que outros têm estados mentais de crença ou perspectiva que podem ser diferentes dos seus – geralmente pensou em distinguir a cognição humana da de outros animais.





Agora temos evidências de que essa capacidade em macacos pode ser tão flexível quanto em humanos. Bonobos viu duas coisas entenderem em suas mentes: no momento em que o tratamento está oculto e se o parceiro sabe ou não onde está escondido. Esses resultados podem ser seguidos e estendidos em estudos futuros.





Uma pergunta a ser examinada com mais detalhes poderia se relacionar com as motivações desses bonobos: eles querem mudar o estado mental de seu parceiro ou seu comportamento? Podemos esperar mais experiências de tratamento ocultas.





“Há debates no terreno nas capacidades dos primatas e, para nós, foi emocionante confirmar que eles realmente têm essas capacidades ricas que algumas pessoas os negaram”, ” disse Krupenye.

A pesquisa foi publicada em PNA.