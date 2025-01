O Brasil juntou-se à Espanha e à Alemanha no polêmico Projeto Mundial de Sam Altman. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) suspendeu os serviços globais dentro do país. Informações sobre o desenvolvimento da tecnologia foram publicadas pela empresa Tools for Humanity (TFH) de Altman, que é a Fathers of the World. O Brasil havia iniciado uma investigação no cofre Altman da empresa em novembro de 2024, a fim de analisar como foi o processo de digitalização do arco-íris para assinar pessoas.

A proposta mundial voltou em 2023 quando se chamava Worldcoin. ele tinha dito Iniciou um programa chamado WorldCoin Grants para oferecer os pagamentos mais frequentes disponíveis para verificar titulares de identidade mundial em países elegíveis. Para reivindicar essas recompensas, usuários de todo o mundo do aplicativo deverão poder baixá-las.

As autoridades brasileiras observaram essas ofertas financeiras juntamente com o processo de exceção irino para a verificação biométrica do projeto, a fim de conduzir uma investigação sobre suas operações.

Explicando a decisão de suspender a iniciativa, ANPD ele disse“Em análise preliminar, a Coordenação de Visitação Geral percebeu que a concessão de compensação financeira à empresa, por meio da oferta de criptomoeda, após obtenção do consentimento do titular dos dados pessoais, poderia prejudicar.”

A Iniciativa Mundial foi fundada como uma forma de eliminar a necessidade de indivíduos compartilharem suas informações pessoais com protocolos de Internet para interagir on-line, oferecendo IDs mundiais. O programa afirma que essas “IDs Mundiais” são provas de identidade que distinguem pessoas reais de carros na Web.

Em sua pesquisa, a Coordenação de Visitação Geral do Brasil observou que os benefícios financeiros de se inscrever para esse fim podem desempenhar um papel influente em fazer com que as pessoas escaneiem seus olhos como um requisito biométrico para esse fim. Além disso, também constatou que estes dados biométricos recolhidos pela empresa global podem ser eliminados e que as pessoas que subscrevem não têm necessariamente a capacidade de revogar o seu consentimento. Esse fato também se somou à decisão do Brasil de suspender as atividades do projeto no país.

“A contraprestação financeira oferecida pelo consórcio pode dificultar a livre vontade do indivíduo, influenciando a decisão quanto ao fornecimento de dados biométricos, principalmente nos casos em que potencial vulnerabilidade e peso insuficiente constituem uma solução maior”; explicou a ANPD.

Nem Altman nem TFH responderam ainda ao desenvolvimento.

Em dezembro, os reguladores da Espanha e da Alemanha lançaram um plano para eliminar as verificações do arco-íris recolhidas pelos utilizadores em ambos os países. Ainda não está claro se Altman está firmemente ligado à direção. Antes disso, Hong Kong também bloqueou o plano em maio, alegando preocupações com a privacidade.

O projeto, inicialmente denominado Worldcoin, será rebatizado como Worldcoin em outubro de 2024.