Buraco negro no centro de nossa galáxia viu “ bouillon ” com atividade

O buraco negro supermassivo no centro de nossa galáxia da Via Láctea pode não ser tão voraz quanto o Monstros a gás que os astrônomos viram mais no universo, mas Novas descobertas do telescópio espacial James Webb da NASA Revele que seu ambiente venceu com fogos de artifício.





As leituras do JWST em dois comprimentos de onda infravermelhos próximos documentaram empurrões cósmicos que variam em brilho e duração.





Os pesquisadores dizem que o disco de acréscimo de gás quente em torno do buraco negro, conhecido como Sagitário A *, lança cerca de cinco ou seis foguetes grandes por dia, e vários fragmentos menores entre os dois.

As observações são detalhadas hoje em Cartas de jornal astrofísicos.





“Em nossos dados, vimos constantemente mudando, borbulhando o brilho. E depois boom! Uma grande explosão de brilho apareceu de repente. Então ele se acalmou”, disse o principal autor do estudo de Farhad Yusef -zadeh da Northwestern University, em Illinois, disse em um comunicado de imprensa.





“Não conseguimos encontrar um modelo nessa atividade. Parece aleatório. O perfil de atividade desse buraco negro era novo e emocionante cada vez que olhamos para ela”.





Yusef-Zadeh e seus colegas observaram o Sagitário A * usando a câmera quase infravermelha do JWST, ou Nircam, por um total de 48 horas, dividida em incrementos de oito a 10 horas durante um ano. Eles esperavam ver foguetes em fuga, mas não esperavam o ambiente do buraco negro tão ativo quanto eles.

Os pesquisadores sugerem que dois processos distintos acionam o show de luzes. Os impulsos menores podem ser devido à turbulência do disco de acreção, comprimindo o gás magnetizado quente do disco. Tais interrupções podem eliminar breves explosões de radiação que Yusef-Zadeh compara às erupções solares.





“É semelhante à maneira como o campo magnético do sol se reúne, comprime e depois explode um empurrão solar”, explicou.





“É claro que os processos são mais dramáticos porque o ambiente em torno de um buraco negro é muito mais enérgico e muito mais extremo”.





As maiores rajadas podem ser devidas a eventos de reconexão magnética. Isso aconteceria quando dois campos magnéticos colidiriam, jogando explosões brilhantes de partículas que se movem em velocidades próximas à velocidade da luz.





“Um evento de reconexão magnética é como uma faísca de eletricidade estática, que, em certo sentido, também é uma” reconexão elétrica “”, disse Yusef-Zadeh.





Outra descoberta inesperada tem a ver com a saída dos impulsos, está limpando e diminui quando vista em dois comprimentos de onda diferentes. Os eventos observados no comprimento de onda mais curtos mudaram um pouco o brilho antes dos eventos mais longos de comprimento de onda.





“É a primeira vez que vimos um atraso nas medições nesses comprimentos de onda”, disse Yusef-Zadeh.





“Observamos esses comprimentos de onda simultaneamente com o Nircam e notamos o comprimento de onda mais longo atrás do menor por uma quantidade muito pequena – talvez alguns segundos em 40 segundos”.





Essas observações podem servir como pistas sobre processos físicos em ação no disco em torno do buraco negro. Pode ser que as partículas jogadas iluminando foguetes perdam energia mais rapidamente para comprimentos de onda mais curtos do que comprimentos de onda mais longos. Este é o padrão que você espera para partículas em espiral ao redor das linhas de campo magnéticas em um Síncrotron cósmico.





Agora, os pesquisadores esperam passar muito tempo no JWST, o que deve ajudá -los a reduzir o ruído de suas observações e produzir uma imagem mais detalhada do que está acontecendo no centro de nossa galáxia doméstica.





“Quando você olha para eventos tão baixos, precisa competir com o ruído”, disse Yusef-Zadeh.





“Se pudermos observar por 24 horas, podemos reduzir o ruído para ver as características que não podíamos ver antes. Seria incrível. Também podemos ver se esses foguetes de iluminação são repetidos ou se são realmente aleatórios”. “

