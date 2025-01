Buraco negro supermassivo é flagrado fazendo algo nunca visto antes

No que diz respeito aos buracos negros supermassivos, aquele que está no centro da Via Láctea é relativamente silencioso.

Mas, mesmo no seu estado supostamente de repouso, Sagitário A* é propenso a arrotos ou rupturas ocasionais – e agora, graças ao JWST, os astrónomos registaram-no fazendo algo que nunca vimos antes.





Em 6 de abril de 2024, o buraco negro emitiu uma explosão observada nos comprimentos de onda do infravermelho médio, seguida por uma explosão de rádio equivalente.





Embora Sgr A* ocasionalmente emita explosões, esta é a primeira vez que o capturamos no infravermelho médio – uma das peças que faltam no quebra-cabeça do comportamento do buraco negro, de acordo com uma equipe liderada pelo astrônomo Sebastiano von Fellenberg do Max Planck. Instituto de Radioastronomia da Alemanha.





“A erupção Sgr A* evolui e muda rapidamente, em questão de horas, e nem todas essas mudanças são visíveis em todos os comprimentos de onda”, diz o astrofísico Joseph Michail do Observatório Astrofísico Smithsonian.





“Há mais de 20 anos que sabemos o que acontece nas faixas do rádio e do infravermelho próximo (NIR), mas a ligação entre eles nunca foi 100% clara. Esta nova observação do infravermelho médio preenche essa lacuna.”

Os buracos negros supermassivos são um elemento crucial na organização do Universo tal como o conhecemos, os núcleos em torno dos quais as galáxias se aglomeram e giram. A sua massa varia entre milhões e milhares de milhões de vezes a do Sol e apresenta uma variedade de níveis de atividade, desde uma atividade voraz e furiosa enquanto mastigam a matéria a um ritmo frenético, até à atividade calma e silenciosa.





Sgr A*, no coração da Via Láctea e medindo 4,3 milhões de massas solares, é o buraco negro supermassivo mais próximo ao qual temos acesso. Está também no extremo silencioso da escala de atividade, o que significa que temos um lugar na primeira fila para o comportamento de buracos negros de pequena escala que seria demasiado ténue para ver se estivesse a ocorrer noutra galáxia.





Os astrônomos têm monitorado de perto o centro galáctico há décadas em uma variedade de comprimentos de onda para registrar suas estranhas vibrações e arrotos, a fim de aprender mais sobre a atividade e dinâmica do ambiente gravitacionalmente mais extremo na Via Láctea.





A presença de Sgr A* cria uma região selvagem e turbulenta do espaço, com um enorme toro de poeira girando em torno do buraco negro supermassivo. Os astrónomos não sabem o que está a causar as explosões na região, mas as simulações sugerem que se trata de uma interacção entre as linhas do campo magnético no disco de material que orbita mais próximo do buraco negro.

Quando duas linhas de campo se aproximam o suficiente, sugerem as simulações, elas podem se unir de uma forma que libera uma enorme quantidade de energia que podemos ver como emissão síncrotron – a radiação emitida por elétrons acelerando ao longo das linhas do campo magnético.





Mas não podíamos ter certeza, porque não tínhamos observações no infravermelho médio de nenhuma dessas explosões.





“Como o infravermelho médio fica entre o submilimétrico (do infravermelho distante ao microondas) e o infravermelho próximo, ele manteve segredos sobre o papel dos elétrons, que devem esfriar para liberar energia para alimentar as explosões.” Michael explica.





“As nossas novas observações são consistentes com os modelos e simulações existentes, fornecendo-nos outra forte evidência para apoiar a teoria do que está por detrás das erupções.”





As observações foram coletadas usando o Mid-Infrared Instrument (MIRI) do JWST; a rede submilimétrica operada em conjunto pelo Observatório Astrofísico Smithsonian e pela Academia Sinica; Observatório de raios X Chandra da NASA; e o Nuclear Spectroscope Telescope Array da NASA, um observatório de raios gama na Estação Espacial Internacional.

Quando o JWST detectou uma explosão que durou cerca de 40 minutos, eles recorreram aos outros instrumentos para ver o que conseguiam coletar. Não houve detecções nos minutos em comparação com o infravermelho médio.





Segundo os pesquisadores, esses resultados são consistentes com a radiação síncrotron de uma única população de elétrons em resfriamento acelerando por reconexão magnética, turbulência magnética ou uma combinação de ambos. No entanto, ainda há muito que não sabemos – o que significa que ainda há trabalho a ser feito.





“Embora nossas observações sugiram que a emissão no infravermelho médio do Sgr A* realmente resulta da emissão síncrotron do resfriamento de elétrons, ainda há muito a ser entendido sobre a reconexão magnética e a turbulência no disco de acreção Sgr HAS*”, Von Fellenberg diz.





“Esta primeira detecção no infravermelho médio e a variabilidade observada com a matriz submilimétrica não apenas preencheram uma lacuna em nossa compreensão da causa da erupção do Sgr A*, mas também abriram um novo caminho de investigação importante.”

A pesquisa foi apresentada em 245ª reunião da Sociedade Astronômica Americana. Também foi aceito em Cartas da revista astrofísicae está disponível no servidor de pré-impressão arXiv.