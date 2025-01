ByteDance está de olho no Nvidia AI Chip Bonanza

Num movimento estratégico ousado, a ByteDance, a potência por detrás do TikTok, está a preparar-se para um gasto colossal de 7 mil milhões de dólares em chips Nvidia AI previsto para 2025. Este enorme investimento sublinha o compromisso inabalável da ByteDance com o avanço da inteligência artificial, apesar dos esforços dos EUA para limitar o acesso da China. à tecnologia premium.

Estratégias em meio a regulamentações mais rígidas

A ByteDance visa superar as restrições à exportação dos EUA que se intensificaram em torno de semicondutores de ponta, essenciais para a tecnologia de inteligência artificial. Para contornar estes obstáculos, a empresa está a considerar métodos de aquisição alternativos, como a contratação de fornecedores terceiros ou a utilização de distribuidores internacionais fora dos EUA. Estas táticas refletem estratégias adotadas por outros gigantes tecnológicos chineses que se adaptam à evolução dos cenários geopolíticos.

As ambições de IA da China rugem

Impulsionada pelo cofundador Zhang Yiming, a ByteDance está intensificando seus esforços de IA abrangendo vários setores, incluindo mídia social, saúde, educação e soluções corporativas. Um enorme investimento de US$ 7 bilhões significa o potencial da ByteDance para se tornar um consumidor líder global de hardware de IA, reforçando sua determinação em dominar a esfera da IA.

Repercussões para os gigantes da tecnologia americanos

Este movimento estratégico pode atingir potências de semicondutores dos EUA como Nvidia e AMD, que dependem fortemente dos mercados chineses para obter receitas. Apesar dos controlos de exportação existentes, estas empresas continuam a ajustar as suas ofertas para se adaptarem às exigências regulamentares, mas um maior escrutínio poderia levar a mais restrições, o que poderia perturbar as cadeias de abastecimento.

Pede cautela na China

Em meio ao caminho ambicioso da ByteDance, as organizações da indústria chinesa estão enfatizando o fornecimento cuidadoso de chips americanos e defendendo o aumento da produção local como uma contramedida estratégica contra incertezas de fornecimento e vulnerabilidades de segurança.

O investimento substancial da ByteDance reflete um momento crucial nas corridas tecnológicas globais, sublinhando o desafio contínuo para as empresas chinesas inovarem enquanto navegam em águas internacionais complexas.

