Cada coisa deliciosa e nojenta de tecnologia que devoramos na CES 2025

Da água com gás feita com tampa de garrafa ao sal imaginário, a CES 2025, ou melhor, a fascinante tecnologia que será revelada durante o evento, tem de tudo. E nossa corajosa equipe que participou do evento em Las Vegas esta semana tem experimentado diversos alimentos e bebidas feitos com a tecnologia que os dispositivos inovadores criaram para eles.

Aqui está tudo o que a equipe da CNET testou esta semana. Além disso, quando cada um desses dispositivos estará disponível para compra nos EUA.

Veja isto: Cuspo em um pedaço de pau na CES para medir meus hormônios do estresse (teste hormonal de Eli) 03:22

Tortilhas feitas por robôs

O editor sênior Jon Reed ficou completamente impressionado com o fabricante de tortilhas e roti da Apecoo, chamando a tortilha que a máquina fazia de “uma tortilha maravilhosamente quente e perfeitamente escamosa que quase instantaneamente pareceu dar vida de volta à minha alma cansada”.

Embora o aparelho de quase US$ 900 ainda não esteja no mercado, deverá chegar nos próximos meses, segundo a empresa. Isso pode ser muito caro para o consumidor casual de tortilhas. Em vez disso, podemos imaginar isso sendo usado em um restaurante ou talvez em um food truck.

O fabricante de tortilhas e roti Apecoo produz outra tortilha fresca e quente na CES 2025. Jon Reed/CNET

Café pré-medido em uma máquina de US$ 7 mil

Reed também abordou frases de bot experimente um frappuccino que ele fez. Ele comparou o sabor a uma bebida do Starbucks, mas ficou um pouco desapontado por não poder prepará-lo com leite sem laticínios (ele é intolerante à lactose), porque o Frazy Bot usa ingredientes pré-medidos para criar a bebida e a receita do frappuccino. Usei leite integral.

O Frazy Bot é um robô preparador de café de US$ 7.000 que usa ingredientes personalizados e pré-medidos para preparar o café exatamente do jeito que você deseja. Jon Reed/CNET

Embora este produto ainda não tenha chegado ao mercado, espera-se que custe colossais US$ 7.000. Mas, se você pode economizar dinheiro com café todos os dias fazendo-o em casa com uma máquina como esta, há uma chance de que valha a pena para alguns amantes do café.

colher de sal

Reed usando a colher elétrica de sal Kirin na CES 2025. CNET

Se você precisar reduzir a ingestão de sal por motivos de saúde, a Colher Elétrica de Sal Kirin quer garantir que isso não afete a qualidade de suas refeições. A colher grossa pode adicionar um sabor salgado aos alimentos sem adicionar sal, o que pode mudar o jogo para quem não gosta muito de temperos.

A colher apresenta diferentes níveis de salinidade e deverá estar disponível ainda este ano nos EUA com um preço de cerca de US$ 125. Você pode ver o junco. experimente a colher em tempo real aqui.

Água com gás durante a viagem

Se você é fã de água com gás, ficará animado em saber que em breve haverá uma maneira fácil de prepará-la em qualquer lugar. VagarInovadora em hidratação, lançou uma garrafa de água que traz cartucho de CO2 na tampa, para que você possa colocar água sem gás e despejar água gaseificada. Reed experimentou a efervescência e disse que tinha um “nível de carbonatação suave e potável”. O processo durou apenas alguns segundos. Espera-se que custe US $ 50 quando disponível.

A mágica acontece na tampa de uma garrafa de água Roam. James Martin/CNET

guloseimas congeladas

A editora geral Bridget Carey experimentou alguns doces ColdSnap durante a CES 2025 e não teve queixas sobre o Smoothie de manga e paixão que a máquina preparou para ela.

“As novas opções saudáveis ​​do ColdSnap, como smoothies e shakes de proteína, eram deliciosas”, diz Carey, acrescentando que foi perfeitamente projetado para um “escritório compartilhado ou saguão de sala de espera”.

ColdSnap introduziu novos tipos de guloseimas congeladas que você pode criar e a máquina já está disponível para compra. A máquina está atualmente à venda por US$ 3.000.

“É um bom exemplo de algo que você também pode comprar agora, e eles trabalharam em como o redemoinho é distribuído para torná-lo mais atraente”. ela diz.

Bridget Carey experimentou uma variedade de novas opções de ColdSnap durante a CES 2025. Fe Chihil/CNET

hormômetro

Embora isso não seja algo que Carey comeu Por si só, o hormômetro Eli Health, um medidor de hormônio que você pode usar em casa, tem que ficar na boca por 60 segundos para coletar seus dados (ou saliva), por isso ganha um lugar nesta lista. Com o bastão, Carey conseguiu testar seu estresse durante a CES. Temos prazer em informar ela obteve ótimos resultados.

Além do teste de cortisol, a empresa também planeja oferecer testes de progesterona da mesma forma, mas não tivemos oportunidade de testá-los em primeira mão. Um pacote de quatro testes custará US$ 32 e você pode entre na lista de espera agora se você estiver interessado em experimentá-los quando estiverem disponíveis. Carey disse que o teste foi como ter algodão na boca, mas durou apenas 60 segundos.