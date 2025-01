Cafeína no seu sangue pode afetar a gordura corporal e o risco de diabetes, o estudo revela

Os níveis de cafeína no seu sangue podem afetar a quantidade de gordura corporal que você usa, um fator que, por sua vez, pode determinar o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.





Foi o resultado de um estudo de 2023 que usou marcadores genéticos para estabelecer uma ligação mais final entre os níveis de cafeína, o IMC e o risco de diabetes tipo 2.





A equipe de pesquisa, do Instituto Karolinska, na Suécia, da Universidade de Bristol no Reino Unido e do Imperial College of London, no Reino Unido, disse que os incêndios com cafeína sem calorias podem ser explorados como um meio potencial de reduzir os níveis de gordura corporal.





“As concentrações geneticamente previstas de cafeína plasmática mais previstas foram associadas a um IMC e uma massa gorda gordurosa de todo o corpo”, pesquisadores escreveu Em seu artigo, publicado em março de 2023.





“Além disso, as concentrações geneticamente previstas de cafeína plasmática mais previstas foram associadas a um menor risco de diabetes tipo 2. Aproximadamente metade do efeito da cafeína na responsabilidade do diabetes tipo 2 foi estimada na mediação por redução do BRI”.

O estudo envolveu dados de pouco menos de 10.000 pessoas coletadas em bancos de dados genéticos existentes, concentrando -se em variações em genes específicos ou quase específicos para serem associados à velocidade na qual a cafeína é decomposta.





Em geral, aqueles com variações que afetam genes – ou seja, CYP1A2 e um gene que o regula, chamado Ahr – Tente decompor a cafeína mais lentamente, o que permite que ele fique em sangue por mais tempo. No entanto, eles também tendem a beber menos cafeína em geral.





Uma abordagem chamada Randomização mendeliana Foi usado para determinar as prováveis ​​relações causais entre a presença de variações, doenças como diabetes, massa corporal e estilo de vida.

Embora exista uma ligação significativa entre os níveis de cafeína, o IMC e o risco de diabetes tipo 2, não apareceu um relacionamento entre a quantidade de cafeína no sangue e doenças cardiovasculares, especialmente fibrilação atrial, insuficiência cardíaca e acidentes vasculares cerebrais.





Estudos anteriores vincularam um aumento moderado e relativo do consumo de cafeína para melhor saúde do coração e Um IMC inferiorE esta pesquisa acrescenta mais detalhes ao que já sabemos sobre os efeitos do café no corpo.

É importante ter em mente que os impactos da cafeína no corpo não são todos positivos, o que significa que o cuidado deve ser tomado em termos de pesar as vantagens de beber – mas o último estudo é um passo importante para avaliar a quantidade ideal de cafeína.





“Pequenos ensaios de curto prazo mostraram que a ingestão de cafeína causa peso e redução na gordura, mas os efeitos a longo prazo da ingestão de cafeína são desconhecidos”, pesquisadores explicar.





“Dado o consumo de cafeína no mundo, mesmo seus pequenos efeitos metabólicos podem ter implicações significativas na saúde”.





A equipe acha que a associação mostrada aqui pode ser devida à maneira como a cafeína aumenta a termogênese (produção de calor) e a oxidação de gorduras (transformar a gordura em energia) no corpo, que desempenham um papel importante no metabolismo global.





Embora este estudo tenha envolvido uma amostra grande, a randomização mendeliana não é infalível e é sempre possível que outros fatores estejam em jogo que não tenham sido levados em consideração. Pesquisas adicionais serão necessárias para confirmar a causa e o efeito.





“Ensaios controlados randomizados são justificados para avaliar se as bebidas contendo cafeína não -caloria podem desempenhar um papel na redução do risco de obesidade e diabetes tipo 2″, ” disse Epidemiologista genético da Universidade de Bristol Benjamin Woolf.





A pesquisa foi publicada em BMJ Medicine.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em março de 2023.