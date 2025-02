Call of Duty lança seu mapa multiplayer mais fino na segunda temporada recarregada

Se você quiser jogar o Black Ops 6 como uma mangueira de bala para caminhar, você se encaixará diretamente no novo mapa multiplayer.

Como Temporada Recugida 2 Adicione novos mapas, modos, eventos e armas ao último jogo de Call of Duty, a excelente adição é o novo mapa de ataque. Duas equipes de seis lutam (e além de) um trem de bala em vários modos de jogo multiplayer central.

O desenvolvedor da Treyarch é conhecido por seu design de mapa de três lanes, mas a Bullet está adotando um novo design experimental de uma pista, maximizando o caos, forçando os jogadores a lutar cara a cara enquanto carregam encontros de um vagão de trem para outro.

Resta saber se a implementação do Bullet é bem -sucedida ou não, mas pode mudar a maneira como a Treyarch se aproxima do design do mapa de design em atualizações futuras.

Bullet é o primeiro mapa real do corredor de Call of Duty ‘

O design minimap para o novo mapa é literalmente uma linha reta. Activision

Desde o seu lançamento, o Black Ops 6 Maps Group tem sido um saco misto. Mapas de massa como Red Card, Rewind e Lowtown incentivam o jogo lento, com muita inatividade que leva aos jogos a sair do relógio a maior parte do tempo. A falta de ação nesses maiores mapas parece antitética ao espírito de arcade-y e Call of Duty.

Por outro lado, mapas de ataque como ogiva, poço, estoque e a última iteração de Nuketown se tornam trituradores de carne, enquanto a rota de movimento omni envia aos jogadores terrestres de três três faixas. Muitos desses mapas (exceto a gala larga) se tornaram favoritos dos fãs, já que a constante adrenalina de escolher lutas em segundos elimina a picada de um reaparecimento.

Treyarch identificou essa tendência e adicionou mais mapas de moshpit e listas de reprodução ao jogo. A Stakeout 24/7 e a Reprodução de Nuketown listam 24 horas por dia, 7 dias por semana, geralmente estão disponíveis nos fins de semana e durante eventos especiais, permitindo que os jogadores joguem uma variedade de modos de jogo nos mapas de ritmo rápido. Além disso, a Racket, a Lifeline e a herança foram adicionadas ao longo das temporadas um e dois, adicionando mais diversidade de mapas às listas de reprodução do Moshpit.

Este trem -bala é bastante elegante, então todos os confortos servirão como um teto natural. Activision

Isso estimulou Muitos fãs brincam Que o jogo estava a caminho de incluir um “Mapa do Corredor”, onde os jogadores mudariam as fotos de uma única pista. O novo minimap de bala não parece muito diferente do modelo.

Obviamente, o trem terá carros diferentes com acessórios para cobrir, o que leva ao que é esperançoso será um jogo mais dinâmico. Os flancos astutos também não estão fora de discussão, já que os jogadores mais seguros podem combater o telhado do trem enquanto empurram o time inimigo.

Em um jogo cheio de decisões de design com aversão ao risco, a bala é uma pequena lufada de ar fresco. A icônica filosofia de Treyarch de três lances produziu alguns dos mapas mais emblemáticos de Call of Duty do Black Ops 2, mas 13 anos se passaram, e vale a pena tentar algo novo.

Seja uma bala um sucesso ou não, fico feliz que eles estejam dispostos a dar esse passo para beber uma fórmula principalmente cansada.

Mapas, modos, eventos e armas mais recentes estão atingindo Black Ops 6 e Warzone

Esses heróis em uma concha média são positivamente assustadores. Activision

O mapa de corredor tão aguardado não é a única coisa que atinge o Black Ops 6 na segunda temporada recarregada. Há também tartarugas adolescentes adolescentes de aparência estranhamente realista.

Sim, um evento cruzado chegará ao Black Ops 6 temporada 2 em Quinta -feira, 27 de fevereiroAlém de um modo de moshpit multiplayer que inclui scorestraks com tartarugas ninjas, um modo de zumbis de zumbis com poderes especiais, um passe de evento com novas peles de operador e uma lista de novas armas. Todo o conteúdo do evento permanecerá acessível a Quinta -feira, 13 de março.

Os jogadores podem ganhar uma nova escola secundária, Sowblade Launcher no setor D1.3 e um grande número de armas corpo a corpo, incluindo um skate, katanas, funcionários da BO, Nunchaku e Sai. Você pode ganhar essas armas do arsenal se os estranhos durante o evento TMNT.

As cargas multiplayer se tornarão ainda mais equipadas com um acessório de maneira como os jogadores de espingarda usam um arremessador em seu slot dedicado a melee.

Os jogadores de zona de guerra terão acesso à nova vantagem furtiva de baixo perfil, permitindo que eles se movam mais rápido enquanto espancados ou propensos e eliminam os marcadores de morte dos inimigos eliminados. Os jogadores de zumbis podem acessar a maneira direcionada para o mapa da tumba, o que significa que as primeiras recompensas para a conclusão do ovo da Páscoa estão prestes a desaparecer.

Quando é a data e a hora da temporada de Warzone do Warzone 2 recarregadas no Black Ops 6?

A nova temporada lançará New Warzone Battle Royale e Black Ops 6 simultaneamente conteúdo quando Libertação na quinta -feira, 20 de fevereiro. É quando você pode reproduzir o novo conteúdo sazonal em seu fuso horário:

Hora padrão leste: 20 de fevereiro de 2025 e depois.

Tempo padrão central: 20 de fevereiro de 2025 às 11h

Hora da montanha: 20 de fevereiro de 2025 às 10h

Hora do Pacífico: 20 de fevereiro de 2025 às 9h

Como é o padrão com as atualizações do HQ de Call of Duty, os jogadores de PC podem pré -adiar a atualização com antecedência, enquanto os jogadores do console só terão acesso ao patch mais recente várias horas antes de chegarem aos servidores ao vivo.

Assim que a atualização for lançada, você poderá entrar em ação e lutar contra o novo trem de bala do Black Ops.