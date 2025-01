Campeonato da NFC: como ver comandantes vs. Eagles hoje

Quando ver os comandantes de Washington vs. Philadelphia Eagles?

Domingo, 26 de janeiro às 15h ET (12:00 PT).

Onde procurar?

O jogo de comandantes-eagles será transmitido pela Fox.

Jayden Daniels pode levar Washington ao seu primeiro Super Bowl em mais de três décadas? O sensacional novato QB levou os comandantes a duas vitórias dos playoffs de estrada, mas na estrada para uma terceira vitória consecutiva e uma viagem ao Super Bowl estão Jalen Hurts, Saquon Barkley e o Philadelphia Eagles. Esses dois rivais da NFC East dividiram sua série sazonal, com os Eagles vencendo o primeiro jogo na Filadélfia antes que os comandantes retornassem o favor em Washington, perto do final da temporada regular.

Os comandantes e as águias começam na Filadélfia Hoje às 15h ET (12:00 PT). Está disponível para ver nacionalmente em Raposa.

Jayden Daniels e os comandantes de Washington enfrentam o Philadelphia Eagles no jogo do campeonato da NFC em Fox. Nic Antaya/Getty Images

Como ver os comandantes contra os Eagles

Você pode ver o jogo em sua estação de raposa local com uma assinatura de TV a cabo ou satélite ou com uma antena de ar. A maioria dos serviços de transmissão de TV ao vivo, como o YouTube TV e o Hulu Plus Live TV, também carrega sua estação de raposa local (veja abaixo).

Também pode se inscrever NFL PlusO próprio serviço de transmissão da NFL a US $ 7 por mês, mas as transmissões são limitadas a apenas olhar para um telefone ou tablet (não uma televisão).

Fubo

A TV do YouTube custa US $ 83 por mês após um aumento recente de preços e inclui a Fox. Conecte seu código postal nas TVs do YouTube Página de boas -vindas Para ver quais redes locais estão disponíveis em sua área.

O Hulu Plus Live TV custa US $ 83 por mês e inclui a Fox na maioria dos mercados. No dele Página de notícias ao vivoVocê pode inserir seu código postal sob o "posso ver as notícias locais na minha área?" Pergunte na parte inferior da página para ver quais canais locais você recebe.

Transmissão Directv

