Câncer de cólon: sinais, fatores de risco e como reduzir suas chances

A American Cancer Society estimou que havia cerca de 106.590 novos casos de câncer de cólon nos Estados Unidos em 2024. Embora as taxas de incidência em adultos mais velhos tenham diminuído cerca de 1% a cada ano entre 2011 e 2019, em pessoas com menos de 55 anos, as taxas aumentaram 1% a 2% anualmente desde meados da década de 1990.

Em meados de 2024, a Food and Drug Administration dos EUA aprovou um exame de sangue para câncer colorretaldando às pessoas uma opção nova e menos invasiva para o rastreio do cancro. Embora ainda seja administrado no consultório médico, a Guardant Health (fabricante do exame de sangue Shield) anunciado que é coberto pelo Medicare, que expandirá o acesso à detecção e tratamento precoce do câncer para ainda mais pessoas. Segundo Guardant, é aprovado para pessoas com risco médio para a doença com 45 anos ou mais.

Conhecer os sinais e ser proativo no recebimento de cuidados é essencial para a recuperação do câncer de cólon. Abaixo, discutimos os sinais de câncer de cólon, seus fatores de risco e coisas que você pode incorporar em sua vida diária para reduzir o risco de CCR.

O que é câncer de cólon?

O cólon faz parte do intestino grosso; O câncer de cólon se forma aqui quando há um crescimento anormal de pólipos que eventualmente se transformam em células cancerígenas. De acordo com a Clínica Mayo, o os pólipos são pequenos e pode causar poucos ou nenhum sintoma. Recomenda-se exames regulares, especialmente se você tiver fatores de risco ou mostrar sinais de câncer de cólon.

De acordo com um relatório da universidade de yaleO câncer de cólon tende a crescer de maneira diferente nos homens e nas mulheres. As taxas de câncer de cólon são mais baixas entre as mulheres, mas elas também têm maior probabilidade de desenvolver câncer de cólon direito, um tipo mais agressivo de câncer de cólon.

Sinais de câncer de cólon

Alteração nos movimentos intestinais ou na consistência das fezes.

Constipação ou diarreia

Sangramento retal

sangue nas fezes

Perda repentina de peso

Dor de estômago, desconforto ou cólicas regulares

Os intestinos não parecem vazios

Fatores de risco de câncer de cólon

Fatores de risco aumentados para câncer de cólon incluem:

Você tem 50 anos ou mais

História familiar de câncer de cólon.

Condições inflamatórias crônicas, como colite ulcerativa ou doença de Crohn.

Dieta pobre, rica em gordura e pobre em fibras.

Álcool

Fumar

Um estilo de vida inativo

Obesidade

Maneiras de reduzir o risco de câncer de cólon