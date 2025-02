Carga MagSafe da Apple explicada: os acessórios magnéticos estão expandindo

Apple Magsafe para telefones evoluiu muito desde a sua estréia no 2020 iPhone 1220trazendo carga sem fio magnética do iPhone na direção AirPods. Como o MagSafe da Apple é compatível com o padrão de carga sem fio Qi2 e se mostrou popular, estamos começando a ver que a Samsung, o Google e o OnePlus fornecem suporte para acessórios magnéticos semelhantes.

Melhor ainda, esses acessórios de carga sem fio são mais baratos agora do que quando o MagSafe estreou, com empresas como Anker e Belkin fabricando pads de carga magnética QI2 que admitem velocidades de 15 watts sem a necessidade de certificação e aprovação da Apple. Mas se você conseguir um novo iPhone 16 e use -o com um de Apple Chargers Magsafe E um adaptador de energia de 30 watt agora pode obter taxas de carregamento de 25 watts ainda mais rápido.

Mas não se trata apenas de carregar. O Apple Magsafe permite todos os tipos de capas magnéticas, carteiras, suportes, garras e outros acessórios que podem se juntar rapidamente à parte traseira de um iPhone usando ímãs incorporados. Isso levou a uma variedade de acessórios, alguns oficialmente autorizados pela Apple e outros que são simplesmente magnéticos, que aproveitam a função para fornecer muitas opções personalizáveis.

Então, à medida que o MagSafe cresce, e espero que comece a alcançar dispositivos que não são do iPhone como o padrão qi2, vamos decifrar o que é o MagSafe da Apple para iPhone e como notar a diferença entre isso, carregadores não magnéticos Q2 e acessórios Basta aderir ao seu telefone.

David Carnoy/CNET

Veja isso: Características do iPhone que você deve experimentar em sua próxima viagem 07:29

O que é MagSafe para iPhone?

O padrão MagSafe da Apple para iPhone refere -se a uma série de ímãs que foram instalados na maioria dos novos modelos de iPhone desde 2020, fora do iPhone SE e um padrão de carga sem fio que pode recarregar um iPhone mais rápido que o padrão QI original.

A Apple Magsafe permite acessórios que podem ser conectados a um iPhone usando ímãs. Isso inclui capas para telefones, carteiras, molduras, garras, carregadeiras, suportes e muitas outras opções.

Antes do lançamento do padrão QI2, o carregador sem fio Apple Magsafe também era a única maneira de obter uma carga sem fio mais rápida de 15 watts para trabalhar em um iPhone, com a Apple citando que os ímãs permitiram um ajuste seguro para ajudar a alcançar essas velocidades. Agora, os carregadores QI2 fornecem as mesmas velocidades de 15 watts para os modelos anteriores do iPhone, enquanto a série iPhone 16 pode atingir 25 watts nos carregadores da Apple Magsafe quando usado com um adaptador de 30 watts. Ao usar um carregador de qi padrão, o iPhone limita a velocidade à metade dessa velocidade, oferecendo carga sem fio de 7,5 águas.

Belkin Boost Charge Pro 3 em 1 qi2 carregador David Carnoy/CNET

Qual é a carga qi2 e como o MagSafe é diferente?

Qi2 é um padrão aberto e Itera na parte superior do padrão de carga sem fio Qi, incorporando o padrão Apple Magsafe. Isso inclui a compatibilidade magnética e uma taxa de carga sem fio de 15 a Água, o que significa que qualquer telefone que suporta Qi2 possa suportar acessórios magnéticos, juntamente com uma carga sem fio mais rápida.

De agora em diante, no entanto, o único Telefone Android compatível com Qi2 É o HMD Horizon, mas já existem várias empresas que fabricam acessórios QI2 que funcionam no horizonte e no iPhone da Apple. Por seus novos telefones Galaxy S25, a Samsung agora vende casos de primeira parte que são “Qi2 pronto” – o que significa que os casos incluem os ímãs necessários para suportar acessórios magnéticos. OnePlus está vendendo uma caixa magnética semelhante por dele OnePlus 13E o Google anunciou até agora que ele fornecerá Qi2 suporte padrão contribuindo para seu desenvolvimento.

A Apple também atualizou todo o seu IPhones compatíveis com MagSafe para admitir qi2O que significa que, se você comprar um carregador sem fio qi2, ele deve suportar uma carga sem fio de 15 watts mais rápida. Além disso, os telefones Qi2 que incluem ímãs devem suportar o grande número de acessórios magnéticos que foram lançados pela primeira vez com o MagSafe em mente, o que provavelmente fornece compatibilidade com docas, montagens, garras e acessórios de carteira. Alguns desses acessórios Qi2 também são um pouco mais baratos que os acessórios certificados Magsafe, que exigem uma certificação Apple para obter a marca Magsafe.

O suporte para iPhone de Belkin está anexado com MagSafe. David Carnoy/CNET

Quais acessórios MagSafe posso usar?

Com o lançamento do QI2, agora existem vários tipos diferentes de acessórios magnéticos que podem funcionar com seu telefone. Isso pode ser um pouco confuso, mas se você comprar um acessório de telefone magnético e seu telefone suportar MagSafe ou Qi2, você deverá conectar e funcionar em graus variados.

Se você comprar um carregador sem fio certificado pelo Certificado MagSafe ou Qi2, use -o para obter a velocidade máxima de carga sem fio de 15 watts quando estiver conectado ao seu telefone. Isso inclui docas e suportes de carga que também incluem a marca MagSafe ou Qi2. Se você tem um iPhone 16 ou iPhone 16 ProVocê pode obter uma carga mais rápida de 25 watts usando um carregador MagSafe conectado a um adaptador de energia de 30 watts ou mais rápido.

Se você compra um carregador sem fio magnético que não especificar se MagSafe ou certificado pelo QI2, isso provavelmente significa que, embora o carregador seja anexado ao seu telefone, ele provavelmente será carregado no padrão QI original que é limitado a uma velocidade de 7,5 watts. Ao usá -lo com um iPhone. Os resultados podem variar quando um com um telefone Android é usado, pois alguns telefones admitem uma carga sem fio de 15 a Água no padrão de Qi anterior.

E se você estiver comprando um acessório magnético sem carga, como uma carteira ou uma mola para usar seu telefone como uma webcam, esse acessório provavelmente funcionará com qualquer telefone compatível com o MagSafe, independentemente da sua marca. Esses acessórios são criados com os ímãs dentro do telefone em mente e serão anexados em grande parte, independentemente de sua certificação. No entanto, notei, em minha própria experiência pessoal, que a força dos ímãs pode variar entre os fabricantes de acessórios. Se você estiver comprando uma aderência magnética, por exemplo, tente um pouco depois de comprar para garantir que você se adapte às suas necessidades, como faria com alguns sapatos, e não destrua a caixa, caso você decida devolvê -la.

Patrick Holland/Cnet

O que os iPhones são compatíveis com o MagSafe?

Cada iPhone que é lançado desde 2020, exceto a linha do iPhone SE, é compatível com o MagSafe e o padrão QI2. Isso inclui a linha do iPhone 12 e mais tarde. O iPhone 11 não é compatível com o MagSafe, mas funciona com o padrão sem fio Qi original para carga. Simplesmente não será tão rápido ou envolverá ímãs.

O HMD Horizon é um dos primeiros telefones Android com suporte de QI2, incluindo a capacidade de usar acessórios magnéticos. HMD/VIVA TUNG/CNET

Quais telefones Android são compatíveis com a carga sem fio MagSafe ou Qi2?

O HMD Horizon é o primeiro telefone Android que suporta o padrão sem fio Qi2, com ímãs integrados para conectar acessórios magnéticos. No entanto, fora desse dispositivo, você pode adicionar uma experiência “semelhante à MagSafe” a um telefone Android que usa tampas magnéticas que criam alguns acessórios. Como mencionado acima, a Samsung e o OnePlus estão começando a fornecer suporte de primeira parte com casos magnéticos, mas geralmente existem opções de terceira parte para adicionar ímãs a telefones que suportam a carga sem fio.

Seu sucesso pode variar muito com essas opções, pois usaria acessórios MagSafe ou Qi2 com telefones que não o apoiam oficialmente. Novamente, você deve tratá -lo como um par de sapatos e estar preparado para devolvê -lo se não funcionar para você.

Os AirPods 3 têm carga sem fio com MagSafe. Maçã

Posso carregar meu Apple Watch ou AirPods para a carga de Magsafe?

Ele Apple Watch Ele não suporta a carga do Magsafe: use um tipo diferente de carregador sem fio magnético para encher sua bateria. O Apple AirPods é muito mais flexível, no entanto, como dependendo do modelo, é possível que ele possa ser recarregado com um carregador de relógios do Apple ou um carregador sem fio compatível com o MagSafe.

Todos AirPods Pro Os casos admitem a carga sem fio de qi usando um carregador MagSafe ou um carregador sem fio qi padrão. Isso também se estende ao padrão de segunda e terceira geração AirPods casos. O novo AirPods 4 com cancelamento de ruído ativo e o AirPods Pro 2 Ambos incluem carga sem fio Qi/Magsafe e podem usar um carregador do Apple Watch. No entanto, o AirPods padrão 4 não possui carga sem fio e, em vez disso, use apenas a carga USB-C por cabo.

E Ackerman/CNET

O que acontece com o MagSafe nos laptops Apple MacBook?

MagSafe no Apple MacBook A linha é separada da linha de acessórios MagSafe para o iPhone. Esses carregadores de laptops patenteados, que se aposentaram brevemente quando a linha do MacBook adotou a carga USB-C, adere rapidamente aos laptops MacBook compatíveis com um ímã e podem ser facilmente separados caso o cabo seja acidentalmente extraído do portátil do computador. Isso é particularmente adequado para quem tem uma tendência a tropeçar na alimentação de cabos.

Se o seu MacBook incluir uma portas Macksafe Puerto e USB-C, você poderá escolher qualquer um dos métodos para recarregar seu laptop. Você simplesmente não tenta dar um tapa em um carregador Magsafe do iPhone contra o computador, pois isso não fará nada.