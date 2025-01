Carregue 6 coisas de uma vez e economize 31% com esta oferta de carregador Anker Prime

Esteja você usando o melhor e mais recente telefone ou um um pouco mais antigo, eventualmente você precisará carregá-lo. O mesmo vale para laptops, tablets e outros dispositivos, o que significa que você precisa de um lugar para conectá-los. A falta de plugues é um problema real para a maioria de nós, e é por isso que ter algo como este carregador Anker Prime de 6 portas é uma boa ideia. Converta uma tomada CA em várias portas de carregamento e agora mesmo Pode ser seu por apenas $ 59.

Este acordo por tempo limitado da Amazon está disponível para todos, mas provavelmente não durará muito mais tempo. Embora não possamos dizer quando terminará, fazer o pedido o mais rápido possível é a melhor maneira de garantir esse preço.

Ei, você sabia disso? As mensagens de texto do CNET Deals são gratuitas, fáceis e economizam seu dinheiro.

Esta estação de carregamento possui duas portas USB-A e quatro portas USB-C com uma potência máxima combinada de 200 watts. Cada porta USB-C pode suportar 100 watts e duas podem ser usadas simultaneamente para carregar hardware de alta potência, como laptops.

Seu novo carregador vem com um cabo de alimentação de 1,5 metro, para que você tenha alguma flexibilidade sobre onde colocá-lo. Além disso, todo o conjunto também é surpreendentemente pequeno. Apesar disso, Anker afirma que o carregador possui vários sistemas projetados para monitorar as temperaturas de carregamento para garantir que todos os seus dispositivos carreguem com rapidez e segurança.

As melhores ofertas disponíveis hoje, de acordo com especialistas em compras da CNET Selecione descontos que valem a pena comprar enquanto durarem



Por que este acordo é importante?

Nenhum de nós parece ter tomadas CA suficientes atualmente, o que significa que algo como este carregador multiportas pode valer seu peso em ouro. Felizmente, esta oferta significa que você não precisa pagar preços semelhantes aos do ouro, tornando a cobrança conveniente uma opção mais acessível para todos.