Casa Branca perdoa empréstimos estudantis para mais de 150.000 mutuários

A administração Biden-Harris na segunda-feira anunciado uma rodada adicional de perdão de empréstimos estudantis, quitando os saldos de mais de 152.000 mutuários. Os empréstimos perdoados totalizam quase US$ 4 bilhões.

As últimas notícias sobre alívio aplicam-se a três grupos: 6.100 mutuários inscritos no programa de perdão de empréstimos de serviço público; 85.000 mutuários que foram enganados ou fraudados pelas suas escolas; e 61 mil mutuários com deficiência total ou permanente. Isso eleva o valor total de perdão de empréstimos estudantis da administração para US$ 183,6 bilhões para mais de 5 milhões de mutuários nos últimos quatro anos.

Altos funcionários do governo não confirmaram se esta é a última rodada de perdão antes que o presidente eleito, Donald Trump, tome posse na próxima segunda-feira, 20 de janeiro. No entanto, o subsecretário de Educação, James Kvaal, compartilhou o anúncio de que a atual administração está ansiosa por programas de perdão de empréstimos estudantis. que os programas já autorizados pelo Congresso, como o PSLF e os planos de reembolso baseados na renda aprovados, continuem.

As notificações estão sendo enviadas aos mutuários qualificados, portanto, fique de olho no seu e-mail para ver se seus saldos foram perdoados. Você também pode verificar o status de seus empréstimos estudantis e perdão em StudentAid.gov.

