Casas em escassez: como o estoque moldará o mercado imobiliário de 2025?

No mercado imobiliário inacessível de hoje, as altas taxas hipotecárias são apenas parte do problema. Os potenciais compradores de casas também enfrentam uma escassez de moradias de longo prazo.

Mais de uma década de falta de construção deixou o país com uma déficit de quase 1,5 milhão de novas moradias. Ao mesmo tempo, os atuais proprietários que mantêm suas taxas de hipoteca mais baixas estão congelando o estoque de revenda, no que é chamado de “efeito de bloqueio de taxa”.

Quando a procura reprimida excede a oferta (neste caso, tanto para casas novas como para casas existentes), os preços sobem.

Em 2023, os níveis de inventário de habitação ativa atingiram o nível mais baixo de todos os tempos, mas os especialistas consideram que essa tendência se inverte lentamente. “Uma melhor disponibilidade de casas para venda proporcionará um maior equilíbrio entre compradores e vendedores, o que significa menos guerras de licitações e escaladas de preços”, disse ele. Selma HeppEconomista-chefe da CoreLogic.

Contudo, mesmo com uma aumento projetado de 11,7% Este ano, o número de casas à venda ainda ficará 23% abaixo dos níveis pré-pandemia, de acordo com Realtor.com. Dada a persistente escassez de oferta de habitação, é provável que as condições continuem difíceis para os compradores de casas muito além de 2025.

“Os estoques vão aumentar, mas a oferta ainda será baixa pelos padrões históricos”, disse ele. Lisa SturtevantEconomista-chefe da Bright MLS, um serviço de listagem múltipla que opera em todo o Meio-Atlântico.

Outras variáveis ​​também estão em jogo, incluindo as projecções da Reserva Federal de cortes menores nas taxas de juro e as políticas económicas do Presidente eleito Donald Trump, que deverão ser inflacionistas e potencialmente prolongar a recuperação do mercado imobiliário.

Resumindo, qualquer crescimento significativo no inventário habitacional exigiria um aumento nas listagens de revenda e um aumento significativo nas novas construções. Ambos os cenários dependeriam de uma inflação mais baixa e de cortes contínuos nas taxas de juro por parte da Reserva Federal para reduzir os custos de empréstimos para consumidores e empresas. Aqui está o porquê.

Para onde foram todas as casas?

A pandemia da COVID-19 representou um claro ponto de viragem para o mercado imobiliário, e não apenas devido à escassez de materiais de construção devido à perturbação das cadeias de abastecimento. À medida que os confinamentos entraram em vigor, a procura por habitação aumentou à medida que as famílias se deslocavam em busca de mais espaço e milhões de pessoas tiravam partido das taxas hipotecárias historicamente baixas, de cerca de 2-3%.

O resultado foi um mercado de vendedores em alta, no qual as casas existentes foram compradas e os preços subiram rapidamente. Milhões de proprietários de casas também conseguiram refinanciar e fixar as taxas de juros, dando-lhes mais incentivos para permanecer.

Hoje, 84% dos atuais proprietários têm taxas de juros abaixo de 6%e não se espera que as taxas hipotecárias médias caiam para níveis inferiores a 6% em 2025. Se os proprietários listassem as suas propriedades e se mudassem agora, acabariam com uma taxa significativamente mais elevada num novo empréstimo à habitação e pagamentos mensais mais dispendiosos.

Para as famílias que não tiveram condições de vender as suas propriedades nos últimos anos, a decisão de mudar dependerá menos das taxas hipotecárias e mais das mudanças no estilo de vida, disse ele. Ali Loboeconomista-chefe da Zonda, uma empresa de dados de construção residencial. Grandes decisões na vida, como mudar-se para trabalhar, ter filhos ou divorciar-se, poderão levar mais vendedores a desistir das suas taxas de juro atractivas em 2025.

Alguma região está experimentando um aumento no estoque?

A oferta de habitação tem vindo a recuperar gradualmente nos últimos anos, embora algumas regiões tenham recuperado muito mais rapidamente do que outras.

Por exemplo, os estados com os níveis mais baixos de oferta estão concentrados no Centro-Oeste e Nordeste e arredores, onde há menos terrenos disponíveis para construção e o efeito de fixação da taxa é mais forte. Mas no Sul e no Oeste, onde a construção de novas casas é mais comum, a oferta de habitação está a aproximar-se ou mesmo a ultrapassar os níveis anteriores à pandemia.

Nas áreas onde a construção nova é mais escassa, a oferta dependerá da queda das taxas hipotecárias e fornecerá incentivos suficientes para tirar os vendedores do banco. As taxas abaixo de 6% não são suficientemente baixas para quebrar completamente o efeito de fixação da taxa, mas uma redução gradual dos custos dos empréstimos irá, pelo menos, ajudar a afrouxá-lo.

Ainda assim, se as taxas hipotecárias caíssem para mínimos históricos (no contexto de uma grande crise económica), os compradores provavelmente inundariam o mercado para competir por stocks limitados, o que poderia fazer com que os preços das casas subissem novamente.

Para melhorar a acessibilidade, os preços da habitação e as taxas de juro hipotecárias deveriam, idealmente, evoluir para o equilíbrio ao mesmo ritmo.

Haverá um aumento nas novas construções?

No período que antecedeu a crise financeira de 2007, a construção de novas habitações estava em ascensãoatingindo o pico no início de 2006. Em 2009, as novas construções diminuíram mais de 125%. Hoje, o início da construção de habitações está quase 50% abaixo dos níveis anteriores à Grande Recessão.

Além disso, as construtoras têm priorizado a construção de casas unifamiliares maiores e mais caras e habitação multifamiliar para atender às mudanças demográficas dos compradores e maiores lucros líquidos. Esta mudança levou a um declínio na construção de casas iniciais, por exemplo, propriedades mais pequenas (normalmente com 1.500 pés quadrados ou menos) de baixo custo que ajudam as famílias de baixos rendimentos a ter acesso à casa própria.

“Temos testemunhado a morte da casa inicial durante quase uma década”, disse ele. Brittany Webbdiretor de pesquisa da Conferência Nacional de Habitação. Isso tornou particularmente difícil para os compradores de casas pela primeira vez encontrar moradias acessíveis nas áreas onde desejam morar.

Durante o último ano, os construtores de casas começaram lentamente a mudar para construindo casas menores com etiquetas de preços mais baixas. As casas recém-construídas tendem a custar mais do que as existentes, mas os especialistas prevêem que a diferença de preços diminuirá até 2025. Ainda assim, muito depende das cadeias de abastecimento, do custo dos materiais e das taxas de juro.

“Taxas mais baixas provavelmente resultarão em condições de crédito mais favoráveis ​​e custos de construção mais baixos para as construtoras, tornando os novos projetos mais lucrativos e estimulando a construção de moradias adicionais”, disse ele. Odeta KhushiEconomista-chefe adjunto da First American Financial Corporation.

Os estoques do mercado imobiliário mudarão em 2025?

Há muita incerteza em torno das políticas económicas propostas por Trump e como irão afectar o mercado imobiliário e a política monetária em 2025.

Algumas propostas de campanha, como a flexibilização das regulamentações sobre o uso da terra, poderiam incentivar o desenvolvimento e aumentar o inventário habitacional. Outras propostas, incluindo tarifas e reduções de impostos, poderiam provocar o aumento da inflação e impedir a Reserva Federal de fazer cortes adicionais nas taxas.

Tarifas mais altas, especialmente sobre madeira serrada, são uma grande preocupação para os construtores, disse ele Roberto Dietzeconomista-chefe da Associação Nacional de Construtores de Casas. O aumento dos custos de construção pode dificultar a construção de moradias e aumentar os preços de novas casas para construção.

Além disso, se as taxas de juro permanecerem elevadas, será menos provável que os construtores de habitações dependam de empréstimos para construção e desenvolvimento para financiar projectos, e os actuais proprietários terão menos probabilidades de colocar as suas casas à venda.

Ainda assim, muitos expressaram entusiasmo pelas propostas de desregulamentação de Trump e pela sua promessa de vender terrenos federais a promotores para construção de habitação. “As construtoras estão optimistas em relação à extensão da reforma fiscal de 2017 e aos esforços para reduzir os encargos regulatórios em todos os níveis de governo”, disse Dietz.

Os governos estaduais e locais também teriam de flexibilizar as suas leis de zoneamento e uso da terra para tornar a construção de moradias mais fácil e menos dispendiosa. Isso poderá levar muito tempo, especialmente em áreas onde os residentes se opõem a um maior desenvolvimento.

Como lidar com a atual escassez de habitação

Os compradores potenciais não podem fazer muito em relação às altas taxas de hipotecas que prejudicam o estoque existente ou o ritmo de construção de casas. Mas existem maneiras de encontrar uma casa que caiba no seu orçamento, mesmo quando o estoque está apertado.