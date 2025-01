Caso de direitos autorais da Antthropic AI envolve ‘proteções’ para letras de músicas

Um juiz federal aprovou um acordo provisório em uma ação judicial alegando que a empresa de inteligência artificial Anthropic usou letras de músicas protegidas por direitos autorais sem permissão ou pagamento durante o treinamento de seu sistema.

Editoras musicais, incluindo Universal Music Group, Concord Music Group e ABKCO, entraram com um pedido ação judicial por violação de direitos autorais contra a Anthropic em 2023. O processo alega que o chatbot Claude AI da Anthropic foi treinado e produz resultados para consultas sobre letras de pelo menos 500 músicas de grandes artistas, incluindo Beyoncé e Katy Perry, sem que a Anthropic obtivesse permissão ou compensasse os detentores dos direitos autorais.

Na quinta-feira, a juíza distrital dos EUA, Eumi Lee, aprovou um acordo entre as editoras e a Anthropic que exige que a empresa de IA mantenha suas atuais barreiras de proteção de direitos autorais, o que significa não fornecer letras de músicas novas ou antigas, durante todo o processo contencioso.

O acordo diz que nada impede a Anthropic de “ampliar, melhorar, agilizar ou alterar a implementação de tais barreiras, desde que tais mudanças não diminuam materialmente a eficácia das barreiras”. Também permite que os editores notifiquem a Anthropic a qualquer momento se acreditarem que as barreiras de segurança são insuficientes, momento em que a empresa deve abordar as suas preocupações.

Espera-se que o tribunal decida nos próximos meses se as músicas pertencentes a editoras musicais podem ser usadas para treinar sistemas de inteligência artificial.

O caso destaca a tensão entre os desenvolvedores de IA generativa e os detentores de direitos autorais, e não apenas na indústria musical. Editoras como o The New York Times processaram a OpenAI e a Microsoft, fabricante do ChatGPT, e o Wall Street Journal e a Dow Jones processaram a Perplexity, todas alegando violação de direitos autorais. Enquanto isso, outros editores fecharam acordos de licenciamento com empresas de IA, incluindo OpenAI e Meta.

A Anthropic, apoiada pela Amazon, Google, Salesforce e outros, foi fundada por ex-pesquisadores da OpenAI em 2021. Seu sistema depende de conjuntos de dados que podem incluir materiais protegidos por direitos autorais, como letras de músicas, o que levantou questões sobre uso justo e licenciamento adequado.

Em comunicado compartilhado com a CNET, a empresa enfatizou seu compromisso com o cumprimento dos direitos autorais, inclusive ao firmar o acordo atual.

“Claude não se destina a ser usado para violação de direitos autorais e temos vários processos em vigor destinados a prevenir tal violação”, disse um porta-voz. “Continuamos esperando demonstrar que, de acordo com a lei de direitos autorais existente, o uso de material potencialmente protegido por direitos autorais no treinamento de modelos generativos de IA é um uso justo por excelência.”

Universal Music Group, Concord Music Group e ABKCO não responderam imediatamente aos pedidos de comentários, mas o processo original alega que a Anthropic “copia e divulga ilegalmente grandes quantidades de obras protegidas por direitos autorais”.

“Assim como os desenvolvedores de outras tecnologias antes deles, da impressora à fotocopiadora e ao rastreador da web, as empresas de IA devem seguir a lei”, diz o processo.

A Antrópica continua enfrentando outros desafios jurídicos. No início deste ano, a empresa foi citada em uma ação coletiva por violação de direitos autorais movida por autores que alegam que a Anthropic “construiu um negócio multimilionário roubando centenas de milhares de livros protegidos por direitos autorais”.