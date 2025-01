A Kucoin, uma das maiores trocas de criptomoedas, responsáveis ​​na segunda -feira por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, e custa mais de US $ 297 milhões (cerca de 2.570 núcleo de US $ 297 milhões) no Departamento de Justiça dos EUA.

Poken Global Ltd, que trabalha como Kucoin, entrou em sua convenção perante o juiz do distrito dos EUA, Andrew Carter, no Art.

O pedido inclui um criminoso de US $ 112,9 milhões (aproximadamente Rs.

Dois fundadores de Kucoin – Chun Gan para Michael; Ele nasceu de Eric – cada um concordou em entrar em dois anos, diferido realizado pelo contrato de US $ 2,7 milhões (cerca de Rs. 23,3 núcleo) e renderá um negócio em Kucoin na administração das operações em Kucoin no Departamento de Justiça.

Os promotores disseram que Seychelles, de acordo com Kucoin, usaram bilhões de dólares em transações suspeitas e transações de transações, e os potenciais recursos criminais entre mercados escuros e malware, ransomware e fraude.

Essa saída de Kucoin alegou falha em alcançar a lavagem anti-dinheiro eficaz e efetiva e conhecer seu programa de custódia.

Kucoin também não relatou transações suspeitas ou se registrar na rede de efeitos de crimes financeiros do Departamento de Tesouro dos EUA, ou Finicen, disseram acusadores.

Fundada em 2017, a Kucoin mais de 30 milhões de usuários registrados pelo menos 207 países e limites para o março de 2024, mostram documentos judiciais.

“Esta resolução significa o novo capítulo para Kucoin, nossa dedicação ao serviço, segurança e inovação”, BC Wong, que era o nome de Kucoin, líder da última semana depois de servir como líder executivo depois de servir como executivo de líder, o que é dito.

“Estamos focando na confirmação de nossas práticas de conformidade global e explorando oportunidades para o mercado de Beeente com as licenças necessárias”, acrescentou Wong.

Alexander Wilson, advogado de GaN, no qual se reflete no cliente da falta de intenção de violar nossa lei ou estar envolvido na lavagem de dinheiro e em ações criminais semelhantes.

David Meister, advogado de Tang, se recusou a comentar.

Em dezembro de 2023, Kucoin concordou em bloquear os usuários de Nova York e pagar US $ 22 milhões (cerca de Rs. CXC Crore) para liquidar o estado para causar o registro da acusação.

Kucoin, o oitavo mundial, o maior ponto de criptomoeda em troca de acordo com fatores como tráfego, líquido e volumes de negociação, de acordo com a empresa de dados Coinmarketcap. Binance e uma moeda nas trocas de ordem superior.

© Thomson Reuters 2025

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e auto-gerada por feed sindicalizado.)