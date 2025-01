Caudas de pterossauro mostram complexidade aerodinâmica e adaptações, revela novo estudo

Um sofisticado sistema de tensão é conhecido nas caudas dos primeiros pterossauros, com os quais essas criaturas pré-históricas navegaram pelos céus durante a era dos dinossauros. As longas caudas desses répteis voadores terminam em uma textura fina, semelhante a uma folha, que é parte integrante de seu voo. Sem rigidez, estas palhetas teriam uma eficiência de voo suspeita, levando os paleontólogos a investigar os mecanismos estruturais que as mantinham estáveis. As descobertas, baseadas na tecnologia laser, fornecem novos insights sobre as características evolutivas destas criaturas.

Achados estruturais em Caudium Vanes

Segundo estudar publicado na eLife, os fósseis dos primeiros pterossauros eram sustentados por fibras entrecruzadas e estruturas semelhantes a tubos. Como anunciado via Live Science, os pesquisadores usam fluorescência estimulada por laser para examinar fósseis, revelando estruturas internas intrincadas. Estes agiam como um sistema de tensão semelhante à vela de um navio, permitindo que as palhetas enrijecessem sob a pressão dos ventos. Natalia Jagielska, agora curadora do Museu Real de Lyme, notou que fósseis com milhões de anos podem ser restaurados de forma notável.

Caudas de pterossauro de dupla finalidade

Segundo os pesquisadores, o sistema de tensão não apenas apoiou o voo, mas provavelmente também desempenhou um papel nas exibições, como a atração de acasalamento. O estudo destacou que a função dessas caudas ia além da aerodinâmica, contribuindo para o repertório comportamental dos pterossauros. David Martill, professor emérito da Universidade de Portsmouth, elogiou a abordagem inovadora dos investigadores na descoberta da complexidade destas estruturas.

Adaptações da evolução ao longo do tempo

É relatado que os pterossauros apareceram com caudas longas no período Triássico, mas evoluíram para ter caudas mais curtas a partir do período Jurássico. Pterodactyloidea, um grupo notável de espécies, demonstrou comprimentos de cauda reduzidos, o que provavelmente aumentou a capacidade de manobra em voo. Conforme relatado pela Live Science, Martill observou que, embora as caudas longas possam dificultar o voo, elas acrescentam apelo visual, traçando o paralelo do pavão.

O estudo destaca como as características evolutivas dos primeiros pterossauros equilibravam as necessidades práticas e estéticas, moldando o seu lugar nos ecossistemas pré-históricos.