Cemitério da Era Romana em Cambridgeshire revela sepulturas e artefatos raros de gesso

Arqueólogos do condado de Cambridge descobriram um Cemitério Romano contendo um único sepultamento contendo gesso líquido. O túmulo central, que se acredita ser do mais alto status do homem, foi encontrado encerrado em um caixão de pedra cercado por gesso. Este costume, embora atestado na época romana, permanece bem conhecido. O gesso, que muitas vezes preservava materiais orgânicos, como mortalhas, revelou impressões de tecidos de roupas individuais e comparou práticas funerárias romanas raras.

Gesso funerário e cercou os túmulos

Segundo a Headland Archaeology, este tipo de sepultamento, mais comum nos centros urbanos romanos, é incomum nas áreas rurais. O gesso costumava ser esculpido e transportado dos despojos por cerca de 50 quilômetros, indicando o gasto e o esforço do status de elite do falecido. Jessica Lowther, arqueóloga comunitária da Headland Archaeology, observou em uma declaração ao Ciência Viva que tal processo teria sido caro, sob a eminência de cada um.

O cemitério, descoberto durante a construção de uma vala de expansão de estrada, foi encontrado em uma linha de 14 monumentos centrais de gesso ao redor do cemitério, enquanto sete foram encontrados além dos limites da vala. Os tipos de sepultamento variam amplamente, incluindo sepultamentos, cremações, decapitações e tumbas com caixões de madeira marcados com chaves de ferro.

Bens importantes e rastreamento

Uma quantidade significativa de objetos de valor foi recuperada, incluindo joias e itens pessoais. Um túmulo ao sul do cordão central continha os restos mortais de uma virgem com brincos de prata, pulseiras e anéis de bronze. Lowther pensou, em um e-mail para a WordsSideKick.com, que eles representavam uma boa doação. Outra sepultura além dos limites do fosso tinha um menino com uma coleção de pulseiras e brincos de desenho semelhante.

Os pesquisadores estão planejando uma análise mais aprofundada do local para compreender seu significado histórico e a vida das pessoas enterradas ali. Espera-se que o estudo esclareça o uso a longo prazo do cemitério e o seu papel no mundo romano em geral.