Centenas de “Links ausentes” do buraco negro podem ter sido descobertos em uma nova investigação

Uma investigação para revelar a maioria invisível do universo acaba de encontrar um tesouro de buracos negros que poderiam ajudar a resolver um dos maiores mistérios do cosmos.

Escondidos nos centros de galáxias anãs disparadas em todo o espaço, os astrônomos encontraram 2.444 buracos negros ativos, blelando o material dos materiais ao seu redor. E, ainda mais surpreendente, 298 deles parecem ser essa besta ilusória, o buraco negro da massa intermediária – considerada há muito tempo como um elo ausente entre os buracos negros da massa estelar e os gigantes supermassivos.





É quase triplo o número de pessoas conhecidas anteriormente Buraco negro intermediário (IMBH) Os candidatos, representando o maior transporte até o momento – uma descoberta que tem implicações enormes para nossa compreensão de como os buracos negros atingem massas equivalentes a milhões ou bilhões de sol.





“A amostra estatística de candidatos anãs no núcleo galáctico” ” Os pesquisadores escrevem“Será inestimável para responder a várias perguntas-chave ligadas à evolução da galáxia às menores escalas, incluindo modos de acréscimo em galáxias de baixa massa e a co-evolução das galáxias e seus buracos negros centrais”.

Buracos negros supermassivos podem ser encontrados nos centros de todas as grandes galáxias bem formadas. Estes são os núcleos em torno da qual as galáxias funcionam e suas massas são enormes. O buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, por exemplo, é 4,3 milhões de vezes a massa do sol. Está na extremidade inferior da escala de massa; Esses animais podem alcançar massas que representam dezenas de bilhões de massas solares.





Não sabemos como esses buracos negros se tornam tão grandes. Os modelos teóricos atuais oferecem que uma maneira é o crescimento por acreção e fusões, crescendo com suas galáxias; Mas nossa tecnologia atual não nos permite ver as “sementes” desses buracos negros no início do universo. Eles são muito pequenos e escuros demais.





O que podemos fazer, no entanto, é procurar pequenas galáxias equivalentes com pequenos buracos negros no universo local. E, usando o instrumento espectroscópico de energia negra (Desi), um instrumento projetado para estudar o universo é o que uma equipe liderada pelo astrônomo Ragadeepika Pucha da Universidade de Utah fez.





Durante seu primeiro ano de operações, o Observatório Terrestre coletou observações de 114.496 galáxias anões – em detalhes altos o suficiente para os astrônomos ampliarem e estudarem seus centros de perto, em busca de sinais de buracos negros que nutrem ativamente, chamados de núcleo galáctico ativo.

“Quando um buraco negro no centro de uma galáxia começa a comer, ela desencadeia uma enorme quantidade de energia em seu ambiente, transformando -se no que chamamos de núcleo galáctico ativo”. Pucha diz. “Essa atividade dramática serve como uma etiqueta, permitindo -nos identificar os buracos ocultos negros nessas pequenas galáxias”.





O número de núcleos galácticos ativos que eles identificaram nas galáxias anões – 2.444 – representou 2,1% da amostra total de galáxias anãs. É um número enorme, quase quatro vezes maior que a fração encontrada em pesquisas anteriores.





Isso significa que provavelmente existem muito mais orifícios supermassivos de massa que não conseguimos explicar de acordo com os dados anteriores.





As observações foram tão detalhadas que a equipe foi capaz de usá -las para tentar calcular as massas dos buracos negros que eles analisaram. A partir desses cálculos, os pesquisadores identificaram quase 300 candidatos da AMBH, sentados entre 100 e 100.000 vezes a massa do sol.





Os buracos negros neste regime de massa são muito procurados pelos astrônomos porque são chocantes. Sabemos que uma estrela enorme e moribunda pode produzir um buraco negro, mas o Massa superior para esses objetos únicos são algumas dezenas de massas solares. O que não temos é uma boa amostra de objetos que explicam como esses pequenos orifícios pequenos (relativamente) pequenos (relativamente) podem atingir um tamanho supermassivo.





Sabemos que os buracos negros podem se fundir para produzir buracos negros maiores. Uma amostra verdadeiramente sólida do IMBH nessa diferença de massa contribuiria muito para ajudar a resolver pelo menos parte do mistério, o que nos fornece muitas evidências de que o processo pode, finalmente, produzir unidades de buracos negros absolutos.

O novo transporte da equipe poderia nos dar essa amostragem. Anteriormente, apenas cerca de 100 a 150 candidatos a IMBH haviam sido identificados. O trabalho de Pucha e seus colegas nos dá 151 candidatos confiantes e 147 candidatos provisórios. No mínimo, ele parece ter mais que dobrou o catálogo anterior.





E já reverte nossas expectativas. Apenas 70 dos candidatos da AMBH que encontraram estavam em galáxias anãs. Os outros arrastaram em galáxias normais. Isso sugere que a coevolução de buracos negros e galáxias pode não ser tão simples quanto pensávamos.





E é apenas dos primeiros dados de Desi. Há muito mais expectativas para descobrir e tantas perguntas para responder.





“Por exemplo, existe uma relação entre os mecanismos de formação de buracos negros e os tipos de galáxias que eles habitam?” Pucha diz. “Nossa riqueza de novos candidatos nos ajudará a aprofundar esses mistérios, enriquecendo nossa compreensão dos buracos negros e seu papel fundamental na evolução da galáxia”.

A pesquisa foi publicada em O jornal astrofísico.