CES 2025: Novos laptops e PCs para jogos da Asus, Dell, Lenovo e HP – Vídeo

CES 2025: Novos laptops e PCs para jogos da Asus, Dell, Lenovo e HP

A CNET deu uma olhada antecipada em alguns dos maiores anúncios de produtos para PC na CES 2025 em Las Vegas.

A CES está aqui e Dell, Lenovo, Asus e HP fizeram anúncios no Big Electronics Show em Las Vegas, mas antes do show, demos algumas prévias em Nova York de seus laptops e desktops chegando em 2025, e isso inclui seus jogos marcas. Então, vamos dar uma olhada no que vem por aí. Antes de nos aprofundarmos, tenha em mente que vimos tudo isso antes do início da CES, então é muito provável que esses fabricantes de PC e outros tenham anúncios na feira que simplesmente não vimos. Além disso, nenhuma dessas análises é aprofundada e o preço e a disponibilidade não eram concretos, mas queríamos dar a você uma visão geral do que está por vir este ano. Vou começar com a Dell e, curiosamente, o maior anúncio não é um produto, mas mudanças de nome. A Dell está abandonando os nomes de suas linhas de PCs. Como o XPS Insperon, Latitude e Precision, todos com nomes simples e diretos, Dell para modelos de consumo, Dell Pro para produtividade empresarial e Dell Pro Max para estações de trabalho e sistemas empresariais de alto desempenho. E dentro deles existem modelos plus e premium. Então, por exemplo, se você estiver familiarizado com a linha XPS de última geração da Dell, um laptop de 14 polegadas dessa linha agora será chamado de Dell 14 Premium. Você pode extrapolar. A partir daí, a Dell anunciou alguns novos laptops empresariais Pro e Pro Max e um par de Insperons atualizados que agora são chamados simplesmente de Dell ou Dell Plus e aparecerão nos próximos meses. Do lado da Alienware, isso é um pouco mais emocionante. Ele também está renomeando seu PC, retornando à marca Area 51 com uma nova torre de tamanho normal com os mais recentes gráficos Nvidia e até Intel Core Ultra 9 285. KCPU e laptops de 16 e 18 polegadas terão novamente os mais recentes gráficos Nvidia . e até uma CPU Intel Core Ultra 9 275 HX. Espere que eles sejam lançados em algum momento do primeiro trimestre. Passando para a Lenovo, na maior parte dos casos, os anúncios de computadores são atualizações simples. Por exemplo, o laptop de tela dupla da Lenovo, o Yoga Book 9 I, agora tem telas OLED maiores de 14 polegadas em vez de 13,3 polegadas e um suporte mais robusto e o mais recente processador Intel Core Ultra 7. O Yoga 9 I 2 e 1 premium também recebe. uma atualização de processador e uma edição aura, o que basicamente significa que é um AIPC e possui software mais inteligente e acesso a suporte premium. Depois, há o novo Yoga Slim 9 I, um laptop premium de 14 polegadas com um novo acabamento de vidro deslumbrante na tampa e como os outros dois modelos. Os mais recentes chips Ultra Core. A Lenovo também anunciou 4 novos tablets, começando com um Lenovo Tab de uso geral de 10 polegadas. Depois, há o Idea Tab Pro de 12,7 polegadas de última geração que oferece uma experiência de produtividade e entretenimento mais premium, além do Yoga Tab Plus de 12,7 polegadas mais criativo. Completando os tablets está o Legion Tab, um tablet de 8,8 polegadas com chip Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB de memória, 256 GB de armazenamento, tudo construído em torno de uma tela de 8,8 polegadas de 2,5K com taxa de atualização de 165 Hz. um novo laptop para jogos Legion, o Legion Pro 7i, um equipamento de 16 polegadas com até Intel Core Ultra 9, gráficos NextGen Nvidia e uma iluminação muito legal. agradável em torno das aberturas traseiras na frente. Em seguida vem a HP e alguns novos PCs com IA para consumidores e consumidores. Neste vídeo, focaremos apenas em PCs de consumo, como o desktop multifuncional HP Omni Studio X e as novas torres de desktop Omni. A HP fez alguns multifuncionais excelentes no passado e parece que este OmniStudio X continuará essa tendência. Está disponível em tamanhos de 27 e 31,5 polegadas e possui ultraprocessadores Intel Core, até 32 GB de memória e gráficos Intel Art. As novas torres de desktop omnidirecionais apresentam um belo acabamento semelhante a madeira na parte frontal, para que pareçam um pouco mais. como móveis e oferecem muitas opções de configuração, incluindo gráficos discretos e de vídeo. Para jogos, existe o novo laptop Oman Max 16 e possui processador AMD Ryzen AI 9 HX 375 ou Intel Core Ultra 9275 HX. Gráficos de vídeo NextGen, 64 gigabytes de memória e 2 terabytes de armazenamento. Existem 3 opções de exibição, incluindo um OLED de 2,5K com taxa de atualização variável de 48 a 240 Hz. A HP também exibiu uma torre de jogos Oman compacta de 16 litros com CPUs Intel ou AMD e GPUs até AMD Radeon RX 7600. Nvidia RTX 4060TI. Finalmente, vamos dar uma olhada no que Aus trouxe para a mesa. Tratava-se principalmente de um grande número de livros da Vivo em uma ampla gama de configurações com processadores Intel, AMD e Q Qualcomm em tamanhos de 14 e 16 polegadas e uma mistura de plástico ou plástico e metal. Corpos. O que está disponível varia de acordo com a região, mas se você estiver procurando um AIPC intermediário da ASU, terá muitas opções este ano. No entanto, o anúncio de laptop de consumo mais interessante deles é o Zenbook A14, um PC OLED Copilot de 14 polegadas que pesa menos de 1 kg e é alimentado por uma empresa Qualcomm Snapdragon, que é de metal com acabamento liso semelhante a cerâmica. Do lado da ROG, a Asus está essencialmente renovando suas linhas principais, Zephyrus, Strix e Strict Scar, com novos processadores, gráficos e refrigeração, bem como iluminação atualizada. O strix e a cicatriz estrita virão em tamanhos de 16 e 18 polegadas, terão GPUs Intel C. NextGen em GPUs Nvidia e melhor resfriamento. Na verdade, tudo tem melhor refrigeração. O Zephyrus virá em modelos de 14 e 16 polegadas e será co-piloto, bem como PCs rodando os mais recentes chips AMD com gráficos Nvidia. Depois, há o retorno do tablet para jogos da empresa, o Flow Z13. Ele foi completamente redesenhado, construído em torno de um chip AMD Strix Halo e uma tela sensível ao toque de 2,5K de 13,4 polegadas. Ele é acompanhado por uma nova GPU externa móvel Thunderbolt XG com gráficos NextGen Nvidia. Para completar, há um desktop para jogos baseado em Intel projetado e construído pela Republic of Gamers, o G700. Portanto, este é um tour rápido por muitos dos PCs anunciados na CES 2025. Se você quiser mais detalhes sobre eles, acesse CNET.com para ler tudo sobre eles. Bem, nada realmente se destaca para mim como o melhor no momento, há muitas opções interessantes e para mim Aus parece ter a mão mais forte neste jogo no momento. Sei que o vídeo não oferece muitos detalhes, mas ainda assim gostaria de saber o que você achou, então me conte nos comentários. Obrigado por assistir. Feliz Ano Novo e você me verá quando me ver.