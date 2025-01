CES 2025: Por dentro da revolução da mini casa inteligente de US$ 100.000

AC Future revelou projetos premiados de casas inteligentes na CES 2024, ganhando uma menção honrosa no Fast Company’s Design by Innovation Awards e dois Good Design Awards nas categorias de transporte e design gráfico. Agora a empresa regressou à CES 2025 com uma visão mais forte: colaborar com uma empresa de design italiana Pininfarina, Futuro da CA chegou com modelos completos para diversos tipos de mini casas inteligentes, e você já pode encomendar uma agora.

As soluções ativas são (atualmente) chamadas AI-THu, AI-THt e AI-THd. Cada um oferece um vislumbre de como poderia ser a vida em uma casa inteligente avançada, à medida que a perspectiva de comprar uma casa tradicional se torna fora do alcance de muitas pessoas. Nosso favorito é o modelo principal AITHu, uma casa inteligente completa e sustentável de 400 pés quadrados a partir de US$ 98.000.

Esta casa inteligente modular possui alto-falantes integrados, segurança doméstica, Wi-Fi e muito mais. Futuro da CA

O AI-THu possui um deck base complementado por um pátio externo de 40 pés quadrados. O design altamente modular começa com uma sala principal multifuncional que pode ser convertida em um espaço de escritório ou em um quarto adicional, conforme necessário. A casa pode então ser ampliada em vários lados para adicionar um quarto principal e outros espaços. Complementos, desde configurações de churrasqueira até armazenamento no piso, permitem que os compradores escolham o que desejam, criando até 1.200 pés quadrados de planejamento residencial.

A pequena casa AC Future foi projetada para ser expansível em todos os lados, incluindo acréscimos de pátio e muito mais. Futuro da CA

O AI-THu vem com tecnologia inteligente de IA que ajuda a controlar iluminação, aquecimento, refrigeração e eletrodomésticos, entre outras coisas. Também estão incorporados painéis solares (que podem contribuir para o aquecimento da água), um sistema de reciclagem de água e geração de água atmosférica. Opções inteligentes como sistema de som multizona e segurança residencial com monitoramento opcional completam a pequena casa do futuro que faz tudo.

Esta configuração doméstica completa permite que o AI-THu saia da rede quando necessário, mas os particularmente independentes podem querer verificar as outras ofertas da AC Future, incluindo um trailer doméstico de 24 pés e a casa dirigível AI-THd para quem quiser. uma vida em uma van de alta tecnologia.

O projeto da AC Future também inclui painéis solares, captação de água, reciclagem de água, aquecedor solar de água e outros recursos sustentáveis. Futuro da CA

As entregas iniciais da mini casa inteligente estão previstas para começar no quarto trimestre de 2026, então os compradores ansiosos terão que esperar um pouco. Há outro problema também: AC Future está fazendo parceria com a empresa de criptografia Biomatrix na CES, e é altamente recomendável que você baixe o aplicativo Biomatrix e use seus tokens para garantir sua pré-encomenda de qualquer casa AC Future.

Dito isso, casas minúsculas abaixo de US$ 100.000 parecem um bom negócio quando vêm com esse tipo de tecnologia, e recomendamos casas minúsculas como uma ótima maneira de viver bem com orçamentos menores (ou fazer uma viagem). Também é bom ver tantos recursos de economia de energia e água integrados.

O design do drive home é mais compacto para caber em uma grande van inteligente. Futuro da CA

No entanto, você pode querer esperar até que a tecnologia inteligente e os recursos de sustentabilidade incluídos sejam exaustivamente testados antes de tomar uma decisão final. Por enquanto, são muitos modelos e promessas de design, e queremos ver o desempenho no mundo real.

CES 2025: veja os 35 produtos tecnológicos mais legais que não podemos ignorar

Ver todas as fotos

Acompanhe nossa cobertura da CES para saber mais sobre a tecnologia mais nova e inovadora que encontramos e o que podemos escolher para os vencedores finais.