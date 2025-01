CES prova que ainda é profundamente estranho com esses gadgets malucos

Este é o AeroCatTower, uma combinação de poleiro para gatos e… purificador de ar, como manchado pelo site irmão da CNET, Mashable. Chame isso do que é: um tratador passivo de gatos. Você não quer remover pelos de gato do ar – eles vão direto para a fonte! Seu gato senta na torre e o leque puxa suavemente os pelos do corpo.

A torre possui um sensor que detecta o peso do animal de estimação, desliga o ventilador superior e envia o resultado diretamente para a sede. Eles querem saber sobre nossos gatos pesados!

Eu sei que os gatos são estranhos, mas meu gato não gosta de coisas que zumbem e zumbem. Ele não chegaria perto dessa coisa.