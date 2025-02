Chasmos profundos podem levar a um oceano escondido na lua de Urano Ariel

Nosso sistema solar, como um pequeno hobbit sorrateiro, parece ter enchido seus bolsos cheios de oceanos escondidos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno têm todas as luas que os astrônomos acham que isso poderia acomodar oceanos líquidos, trancados sob conchas geladas grossas.





Essas conchas são um grande problema para os cientistas da Terra que querem desesperadamente dar uma olhada nesses centros líquidos, mas uma lua pode usar seu coração na manga. A superfície da lua de Urano Ariel é observada com o abismo profundo – e estes podem conter depósitos com lamentações de baixo.





Isso inclui sorvete de dióxido de carbono e outros depósitos de carbono que podem ter resultado de processos químicos que ocorrem dentro da lua pequena. Se for esse o caso, isso significa que esses desfiladeiros podem ser uma maneira de estudar o interior deste mundo oceânico sem ter que realizar pesquisas mais dramáticas.





“Se estivermos certos, esses sulcos mediais são provavelmente os melhores candidatos para estocar esses depósitos de óxido de carbono e descobrir mais detalhes sobre a lua interior, ” disse o geólogo planetário Chloé Beddingfield Do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins.





“Nenhuma outra característica da superfície mostra evidências de facilitação do movimento de materiais dentro de Ariel, o que torna essa descoberta particularmente emocionante”.

Os abismos na superfície de Ariel são fascinantes. Alguns de seus pisos são observados por ranhuras paralelas que estão entre as características geológicas mais jovens conhecidas visíveis em a lua. Não sabemos como eles chegaram, mas muitos dependem disso a lua continuou sob sua superfície.





Estudos anteriores sugerem que eles podem ser o resultado de uma interação entre atividade tectônica e vulcânica, mas os detalhes foram difíceis de identificar. Beddingfield e seus colegas usaram dados de observação e modelos de treinamento para ver se eles poderiam preencher as lacunas.





Eles foram capazes de mostrar que um processo que ocorre na Terra poderia ser responsável pelas marcas que vemos em Ariel. Conhecido como radiodifusãoEste processo ocorre em cumes vulcânicos Aqui na terra, onde as partes e o material do fundo do mar aumentam no fundo para formar uma nova parte da crosta.

Em Ariel, a propagação pode ocorrer quando os materiais mais quentes aumentam para cima e para baixo, separação a luaA crosta antes de encher a rachadura que ele criou. Os pesquisadores descobriram que, quando se juntaram às duas bordas do abismo de Ariel como se os derrubassem, as duas partes correspondem perfeitamente; E as ranhuras paralelas observadas nos estágios de alguns dos abismos são consistentes com os materiais depositados ao longo do tempo.





Existem várias razões que são interessantes. As luas de Urano, no passado, entraram no bloqueio orbital, no qual seus períodos orbitais formavam proporções precisas conhecidas como ressonância. A ressonância orbital leva a um push-plum gravitacional que produz aquecimento, fusão e referência internos.





Tais períodos de ressonância podem ser o que levou a mudanças na superfície de Ariel; Mas eles também poderiam produzir oceanos ocultos, tornando os interiores de luas quentes o suficiente para suportar água líquida e salobra. Observações recentes do JWST sugerem fortemente que esse oceano está presente em Ariel.

Se for esse o caso, o oceano pode ser responsável pelo dióxido de carbono visto em a luaA superfície e o abismo, mas ainda temos pouca informação para saber.





“O tamanho do possível oceano de Ariel e sua profundidade abaixo da superfície só podem ser estimados, mas pode ser muito isolado para interagir com os centros de propagação”. Beddingfield diz.





“Há muitas coisas que não sabemos. E embora o ícone de óxido de carbono esteja presente na superfície de Ariel, ainda não está claro se eles estão associados a ranhuras porque viajar 2 não tinha instrumentos que pudessem mapear a distribuição de ICEs.





Fomos bem para enviar uma missão de exploração para Urano e Netuno. Vamos adicionar os mistérios de Ariel à lista de coisas para olhar quando isso acontecer.





Hop Hop, agências espaciais!

A pesquisa foi publicada em The Planetary Science Journal.