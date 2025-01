Chegará a série iPhone 17, Ilha Dinâmica praticamente inalterada: Ming-Chi Kuo

A série iPhone 17 – incluindo os carros-chefe iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max – pode chegar à Dynamic Island este ano sem grandes mudanças, de acordo com um analista de mercado. A última afirmação contradiz afirmações anteriores de que a Apple está reduzindo o tamanho da Ilha Dinâmica, que agora usa uma câmera selfie e outros sensores para Face ID. Diz-se que a empresa está trabalhando na capacidade de finalmente mover completamente esses elementos sob a tela.

Diz-se que o iPhone 17 Pro Max apresenta a mesma Ilha Dinâmica do iPhone 16 Pro Max

O analista da TF Securities International, Ming-Chi Kuo, disse no Twitter (anteriormente conhecido como Twitter) que espera que a Apple mantenha o tamanho da ilha Dinâmica “inalterado” na série iPhone 17. A postagem, que contraria informações publicadas anteriormente sobre a seção flutuante, não traz nenhum detalhe adicional relacionado à linha iPhone 17.

Espera-se que o tamanho dinâmico da ilha da série iPhone 17 permaneça quase inalterado no 2S25 Espero que o tamanho da Dynamic Island permaneça praticamente inalterado ao longo da série iPhone 2H25 17 -Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) 24 de janeiro de 2025

É importante notar que Kuo tem um histórico sólido quando se trata de prever cada um dos próximos dispositivos da Apple. A última afirmação contradiz a feita em julho de 2024 por Jeff Pu, da Haitong International Tech Research. Pu afirmou que a Island Dynamic usará tecnologia de “metalização” para o sensor de proximidade nesta variante topo de linha – o iPhone 17 Pro Max.

A Apple já reduziu o tamanho da tela em modelos mais antigos, como a série iPhone 13 – um ano antes do Dynamic Island ser lançado com o iPhone 14 Pro. No entanto, parece que os usuários terão que esperar pelo menos mais um ano antes que o iPhone chegue com uma faixa dinâmica menor.

De acordo com um relatório recente, a Apple pode preparar o iPhone SE 4 com um corpo que se assemelha muito ao do iPhone 14, mas também incluirá o recurso Dynamic Island para o entalhe da tela. Espera-se que o sucessor da empresa, o iPhone SE (2022), chegue com diversas atualizações de tela, câmera e processador, podendo vir com suporte para Apple Intelligence e Face ID.