Cientistas descobrem bactérias presas em um loop temporal evolutivo sem fim

Lago Mendota O lago de Wisconsin é transformado pela mudança das estações – coberto de gelo no inverno e de algas no verão – e um novo estudo mostra como essas mudanças cíclicas levam as bactérias do lago a ciclos evolutivos.





Liderada por investigadores da Universidade do Texas em Austin, a equipa responsável pelo estudo analisou 471 amostras de micróbios de lagos recolhidas ao longo de 20 anos, examinando variações genéticas dentro e entre espécies ao longo do tempo.





Os dados mostraram que milhares de espécies de bactérias evoluíram ao longo de gerações e depois evoluíram para um estado praticamente idêntico à medida que as estações mudavam. Como os micróbios vivem apenas alguns dias, estamos a falar de uma evolução genética que abrange milhares de gerações no espaço de um ano.

Esses ciclos também se repetiam ano após ano, como um vídeo reproduzido e depois reproduzido ao contrário, retornando ao ponto de partida original. Dos 2.855 genomas bacterianos estudados, foram encontradas mudanças sazonais cíclicas em 80% deles.





“Este estudo é um divisor de águas na nossa compreensão de como as comunidades microbianas evoluem ao longo do tempo”, disse cientista marinho Brett Baker, da Universidade do Texas em Austin.





“Este é apenas o começo do que estes dados nos dirão sobre a ecologia microbiana e a evolução na natureza.”





À medida que as condições ambientais mudaram, a análise mostrou que diferentes estirpes bacterianas conseguiram prosperar e tornar-se dominantes – apenas para perder terreno para outras estirpes à medida que as estações mudavam. Cerca de 20% das espécies estudadas mostraram um padrão mais sustentado de mudança genética, ao longo de décadas.





Isto ficou particularmente evidente em 2012, quando o lago teve um verão mais quente e seco do que o normal. A equipe notou uma mudança substancial nos genes que controlam as funções das bactérias. azoto metabolismos naquele ano – provavelmente devido aos níveis mais baixos de algas produtoras de nitrogênio, resultantes de menor fluxo de água no lago.





Com a ajuda de um supercomputador para acelerar drasticamente o processo, os pesquisadores montaram o chamado metagenomas de cada amostra de água, uma técnica projetada para examinar de perto as sequências genéticas de fragmentos de DNA ao longo do tempo.

“Imagine que o genoma de cada espécie fosse um livro e que cada pequeno fragmento de DNA fosse uma frase.” disse ecologista microbiano Robin Rohwer, da Universidade do Texas em Austin. “Cada amostra contém centenas de livros, todos divididos em frases.





“Para remontar cada livro, você precisa descobrir de qual livro veio cada frase e colocá-las novamente em ordem.”





Os resultados sugerem que a ecologia e a evolução parecem andar de mãos dadas, em vez de funcionarem separadamente – e essa é uma perspectiva importante para os investigadores, especialmente quando se estuda um planeta que continua a aquecer.





Saber quais as estirpes bacterianas que dominarão ajuda os cientistas a determinar a quantidade de carbono que os lagos poderão absorver, por exemplo, e como as cadeias alimentares aquáticas poderão ser afectadas pelas adaptações às estações mais quentes.





“A mudança climática está mudando lentamente as estações e as temperaturas médias, mas também está causando eventos climáticos extremos mais abruptos. » disse Rohwer.





“Não sabemos exactamente como os micróbios responderão às alterações climáticas, mas o nosso estudo sugere que evoluirão em resposta a estas mudanças graduais e abruptas”.

A pesquisa foi publicada em Microbiologia natural.