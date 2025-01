Cientistas descobrem ‘mundo submerso’ nas profundezas do manto da Terra, desafiando as expectativas geológicas

Uma pesquisa recente descobriu estruturas incomuns escondidas nas profundezas do manto da Terra que deixaram os cientistas perplexos. Essas anomalias, como placas crustais subductadas, foram identificadas através de técnicas avançadas de imagem. Em áreas onde a actividade tectónica não foi descrita, a sua existência desafia a compreensão geológica actual. As descobertas despertaram um interesse significativo no facto de poderem conter pistas sobre a história geológica da Terra e os processos que ainda não são totalmente compreendidos.

Imagens avançadas revelam novas anomalias

Segundo estudar Nos Relatórios Científicos publicados em 4 de novembro de 2024, um novo método de imagem conhecido como inversão de onda completa foi usado para descrever essas estruturas. Esta técnica sismográfica combina dados de vários terremotos em um único modelo abrangente. Andreas Fichtner, sismólogo da ETH Tiguri; é ilustrado para space.com, instalações de acesso, fornecendo avanços em imagens médicas que permitem insights incomuns em áreas ocultas.

Deformado encontrado em locais inesperados

As anomalias identificadas pelos pesquisadores do Piz Daint usando supercomputadores do Centro Nacional Suíço de Supercomputação estão longe das zonas tectônicas conhecidas. Thomas Schouten, doutorando no Instituto Geológico ETH Zurique, afirmou num comunicado à imprensa que as anomalias são visíveis em todo o manto da Terra, mas a sua natureza precisa permanece obscura.

Especulações e pesquisas futuras

Acredita-se que as estruturas sejam fragmentos de crosta antiga ou possivelmente outro material denso formado há bilhões de anos. Schouten explicou que as ondas sísmicas se cruzam com estas anomalias de forma semelhante às placas subduzidas, mas isto por si só não confirma a sua identidade. Outras pesquisas envolverão uma análise das propriedades do material responsáveis ​​pelas velocidades das ondas observadas.

Estas descobertas introduziram novos desafios para a compreensão da estrutura interna da Terra. À medida que os investigadores continuam a investigar estas anomalias, a possibilidade de desbloquear novos conhecimentos sobre a evolução geológica da Terra permanece aberta.