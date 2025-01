Cientistas identificam proteínas vitais para queima de gordura que podem ajudar na perda de peso

Os cientistas estão a abordar o crescente problema da obesidade na sociedade sob todos os ângulos – e novas pesquisas estão a identificar uma proteína específica que controla a forma como a gordura é queimada, o que poderia potencialmente ser um alvo para medicamentos para controlar o peso.





A proteína é a proteína MCJ (controlada por metilação) e foi revelada por uma equipe liderada por pesquisadores do Centro Nacional Espanhol do Câncer (CNIO). Eles também descobriram um mecanismo até então desconhecido para transformar a gordura corporal em calor (um processo chamado termogênese).





Apoie-se Links anteriores Entre a proteína da DCJ e o metabolismo, o novo estudo encontrou mais DCJ em amostras de tecidos de humanos e ratos obesos. Em camundongos onde a produção de DCJ foi bloqueada, os animais foram melhores em permanecer magros e queimar gordura marrom.tecido adiposo) – O tipo responsável por armazenar e gastar energia.

“Nossos resultados em humanos e camundongos sugerem que a redução da DCJ observada em pacientes com obesidade parece atuar como um mecanismo compensatório para aumentar a termogênese do tecido adiposo marrom”. escrever Os pesquisadores publicaram seu artigo.





Em outras palavras, níveis mais baixos de proteína da DCJ significam que a gordura marrom queima como o calor mais rapidamente, protegendo contra o ganho de peso. Mesmo o transplante de gordura marrom sem DCJ em camundongos foi suficiente para causar perda de peso.





Além de identificar o papel fundamental desempenhado pela proteína da DCJ, a equipe também aprendeu mais sobre como a gordura marrom é utilizada pelo organismo. A remoção do MCJ foi eficaz mesmo quando outra proteína chave da termogênese, a UCP1, estava inalterada ou ausente – sugerindo que o MCJ regula a gordura marrom independentemente da UCP1.





“Há algum tempo se pensa que a obesidade poderia ser evitada deslocando essa gordura para gastar mais energia, gerando calor”, disse Guadalupe Sabio, do Cnio.





“A descoberta de novos mecanismos de produção de calor na gordura marrom é um dos alvos mais interessantes no estudo da obesidade.”





Mais pesquisas serão necessárias para determinar se o bloqueio da proteína da DCJ pode ser uma opção de tratamento segura para a obesidade, uma opção que não prejudique o corpo de outras maneiras – mas os resultados iniciais relatados aqui são promissores.





Os investigadores também querem estudar como as suas descobertas podem também reduzir o risco de problemas de saúde associados à obesidade. Carregando gordura extra pode causar problemas Em todo o corpo, desde doenças cardíacas até certos tipos de câncer.





Os tratamentos futuros poderão potencialmente desencadear alterações na utilização da gordura corporal que protegem a saúde de forma mais geral.





“Essa proteção se deve à ativação de uma via de sinalização essencial para a adaptação ao constrangimento causado pela obesidade.” disse Bioquímica Beatriz Cicuéndez, do Cnio.





“Conhecida como via catabólica, provoca aumento no consumo de gorduras, açúcares e proteínas para produzir calor na gordura marrom. Esse é um mecanismo que também ocorre em pessoas com gordura marrom muito ativa”.

A pesquisa foi publicada em Comunicações da Natureza.