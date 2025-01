Cientistas quantificaram os danos das bebidas açucaradas e isso é devastador

Bebidas açucaradas como refrigerantes e energéticos são elaboradas para serem super saborosas, carregadas com quantidades extravagantes de adoçantes para estimular os centros de prazer no cérebro.

Este prazer inicial, porém, esconde um perigo oculto. As bebidas açucaradas geralmente oferecem pouco valor nutricional e pesquisas mostram que seu consumo habitual pode aumentar o risco de problemas de saúde como cáries, obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas.





Na verdade, de acordo com um novo estudo liderado por investigadores da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, aproximadamente 1,2 milhões de novos casos de doenças cardiovasculares e 2,2 milhões de novos casos de diabetes tipo 2 desenvolvem-se todos os anos no mundo devido ao consumo de bebidas açucaradas.





E embora o consumo global de bebidas açucaradas tenha diminuído recentemente em alguns países desenvolvidos, os autores do estudo observam que os refrigerantes e os seus derivados continuam a ser uma ameaça significativa à saúde pública em grande parte do mundo, particularmente nos países em desenvolvimento.





“As bebidas açucaradas são amplamente comercializadas e vendidas em países de baixa e média renda”, disse autor principal Dariush Mozaffarian, cardiologista e cientista de saúde pública da Tufts University.





“Estas comunidades não só consomem produtos nocivos, como também estão frequentemente menos equipadas para lidar com as consequências a longo prazo para a sua saúde.”





O problema é particularmente grave em alguns países. Por exemplo, o estudo relaciona quase um terço de todos os novos casos de diabetes no México a bebidas açucaradas, bem como quase metade de todos os novos casos de diabetes na Colômbia.





Na África do Sul, cerca de 28% dos novos casos de diabetes e 15% dos novos casos de doenças cardíacas podem ser atribuídos a bebidas açucaradas, relatam os investigadores.





O estudo concentra-se em bebidas adoçadas com açúcar (SSBs), que os autores definem como qualquer bebida que contenha açúcares adicionados e contenha pelo menos 50 quilocalorias por porção de 240 ml. Isso inclui refrigerantes comerciais ou caseiros, energéticos, sucos de frutas, ponche, limonada e água fresca.





Esta definição exclui bebidas como leite adoçado, sucos 100% de frutas e vegetais e bebidas sem calorias adoçadas artificialmente, observam os pesquisadores, embora muitas delas ainda possam representar riscos à saúde se forem consumidas em excesso.





Os investigadores obtiveram dados sobre o consumo de bebidas da Base de Dados Dietética Mundial, incluindo 450 inquéritos contendo dados sobre o consumo de bebidas açucaradas, representando um total de 2,9 milhões de pessoas em 118 países.





Para esclarecer as ligações entre as bebidas açucaradas e as doenças, integraram estes dados e as taxas de doenças cardiometabólicas numa avaliação comparativa de riscos, baseada em pesquisas anteriores sobre os efeitos fisiológicos das bebidas açucaradas.





Globalmente, isto implica que as bebidas açucaradas são um factor que contribui para 1,2 milhões de novos casos de doenças cardíacas todos os anos, bem como para 2,2 milhões de novos casos de diabetes tipo 2.





O estudo também sugere que as bebidas açucaradas são responsáveis ​​por aproximadamente 80 mil mortes por diabetes tipo 2 e 258 mil mortes por doenças cardiovasculares a cada ano.





É um preço devastador, mas destacar o papel das bebidas açucaradas como esta pode ajudar a reverter a tendência, diz a primeira autora e cientista nutricional Laura Lara-Castor, ex-Ph.D. estudante na Tufts e agora na Universidade de Washington.





“Precisamos de intervenções urgentes e baseadas em evidências para reduzir o consumo de bebidas açucaradas em todo o mundo, antes que mais vidas sejam encurtadas pelos seus efeitos na diabetes e nas doenças cardíacas”, disse Lara-Beaver. disse.





Nossos corpos digerem bebidas açucaradas rapidamente, observam os pesquisadores, aumentando nossos níveis de açúcar no sangue e fornecendo, na melhor das hipóteses, um valor nutricional escasso.





Beber muitas destas bebidas com demasiada frequência pode levar ao aumento de peso e à resistência à insulina, observam eles, bem como a vários problemas metabólicos ligados à diabetes tipo 2 e às doenças cardiovasculares.





A sensibilização do público para estes riscos pode estar a aumentar, mas não de forma rápida ou universal o suficiente, dizem os investigadores.





“Ainda há muito a fazer, especialmente nos países latino-americanos e africanos onde o consumo é elevado e as consequências para a saúde são graves”, disse Mozaffarian. disse. “Como espécie, precisamos abordar o consumo de bebidas açucaradas.”

O estudo foi publicado em Medicina natural.