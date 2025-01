Cientistas revelam novo processo oculto que pode explicar os gatilhos do terremoto

O mecanismo envolve movimentos lentos e rastejantes sem atividade sísmica, sendo conhecido como um precursor crítico de terremotos. Esta descoberta esclarece como o estresse cria falhas tectônicas antes que ocorra a ruptura. Os pesquisadores combinaram o processo com dinâmica de materiais baseada na física, que avança a compreensão dos gatilhos de movimento e potencialmente ajuda na previsão de eventos sísmicos.

Mecânica da Descoberta

Segundo estudar publicado na Nature, experimentos de fratura por terremoto são recriados usando folhas de polimetilmetacrilato, comumente conhecido como plexiglass. Essas camadas estão sujeitas às forças de falhas tectônicas semelhantes às do especialista, como a falha de San Andreas, na Califórnia. Jay Fineberg, cientista da Universidade Hebraica de Jerusalém, explicou à WordsSideKick.com que os movimentos de fratura do plexiglass se assemelham muito às falhas tectônicas.

Função das Frentes de Nucleação

Os relatórios indicam que as fissuras começam na frente de “nucleação”, uma fase conhecida como movimento da lente. Este movimento, descrito como “aseísmico”, não gera a energia associada ao movimento das ondas sísmicas. A investigação identificou uma transição lenta para uma fractura rápida quando o equilíbrio energético crítico é perturbado. Aqui ele observa a convergência de rupturas explosivas associadas a terremotos.

Progresso na Modelagem ++

De acordo com Jay Fineberg, descobriu-se que a fase de nucleação lenta requer formação em duas dimensões em vez de uma. Esta compreensão renovada destacou a natureza irregular das fissuras iniciais que se alargam no material frágil que separa as placas. À medida que esta junta cresce além da zona frágil, os desequilíbrios de energia levam à rápida aceleração da fissura, levando à atividade sísmica.

Potenciais aplicações e desafios

Os relatórios sugerem que esta pesquisa pode oferecer formas de prever eventos sísmicos. A detecção de movimentos antissísmicos poderia servir como um sinal de alerta precoce. No entanto, os complexos do mundo real, incluindo os assísmicos de longo prazo, rastejam através de falhas, tornando as aplicações práticas desafiadoras.

Estão em curso esforços para monitorizar a transição dos níveis assísmicos para os sísmicos em condições de laboratório, à medida que os investigadores pretendem desenvolver uma compreensão destes processos. Fineberg e sua equipe estão usando técnicas avançadas para estudar os sinais emitidos durante essas transições, que permanecem ilusórias em situações de falhas naturais.