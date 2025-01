Cientistas revelam o que o álcool faz ao seu sono

O álcool é frequentemente usado como comprimido para dormir – Algumas pessoas consideram que uma “bebida noturna” as ajuda a adormecer mais facilmente.

Mas embora seja bom relaxar após um longo dia com uma taça de vinho ou uma cerveja, o álcool pode não ser tão benéfico para o sono como alguns pensam. Na verdade, pode levar a uma pior noite de sono em geral.





Se o álcool for consumido antes de dormir, inicialmente poderá ter um efeito sedativo – fazendo com que você adormecer mais rápido. Mas embora possamos pensar que um chapéu de dormir reduz o tempo necessário para adormecer, pesquisas recentes mostram que este efeito sedativo só ocorre realmente depois de beber doses mais elevadas de álcool – entre 3-6 taças de vinho padrãodependendo da pessoa – dentro de três horas depois de dormir.





E embora possa parecer benéfico, não é recomendado usar álcool para adormecer. Não é só por causa do Efeitos negativos para a saúde do consumo de álcoolmas também porque o álcool perturba o sono mais tarde durante a noite.





Esta interrupção afeta principalmente o sono REM (movimento rápido dos olhos). O álcool atrasa o primeiro episódio de sono REM – e reduz a quantidade subsequente de sono REM que você obtém durante a noite.





Também pode fazer com que você acorde com mais frequência ou tenha um sono mais leve no final da noite. Isto é significativo, porque Dormir – às vezes chamado de “sono onírico” – é considerado importante para a regulação da memória e das emoções.





Esses distúrbios do sono REM são observados até mesmo após a ingestão de baixas doses de álcool (cerca de duas bebidas padrão) Três horas de dormir.





Qualquer tipo de interrupção do sono pode fazer você se sentir mais cansado no dia seguinte. Perturbado Dormir Também pode levar a alterações na consolidação de memórias, na função cognitiva e na forma como você regula suas emoções.





Deve-se notar que a maioria das pesquisas concentra-se apenas no efeito do álcool em uma única noite de sono. Geralmente, sabe-se menos sobre o efeito que várias noites de consumo de bebidas alcoólicas têm no sono – com apenas um pequeno número de estudos (que tiveram um número baixo de participantes) mostrando resultados inconsistentes.





No entanto, um estudo relataram que após várias noites bebendo, os distúrbios do sono ainda eram aparentes durante a primeira noite sem beber. Isso sugere que pode levar algum tempo para o sono retornar após repetidas noites de bebedeira.





Por que o álcool afeta o sono?

Embora ainda haja mais investigação a ser feita para compreender exactamente porque é que o álcool afecta diferentes componentes do sono – particularmente naqueles que bebem regularmente grandes quantidades – conhecemos alguns mecanismos que ligam o consumo de álcool ao sono.





Primeiro, o álcool aumenta a ação de um mensageiro químico no cérebro chamado GABA. Isto tem um efeito sedativo, pensado para ajudar sensação de sono Muitas pessoas experimentam isso quando bebem álcool. O álcool também pode aumentar níveis de adenosinaum mensageiro químico importante para a sonolência.





Mas o aumento desses produtos químicos quando se bebe álcool dura pouco. Depois que o corpo metaboliza o álcool, muitas vezes há um “Efeito rebote” em que o corpo tenta compensar as alterações induzidas pelo álcool nas funções fisiológicas e no sono. Isso causa o sono leve e perturbado que as pessoas experimentam durante a última parte da noite, após beberem.





O álcool também afeta ritmos circadianos – O relógio biológico de 24 horas que responde aos sinais de luz ambiental para sincronizar nosso ciclo sono-vigília. Uma das maneiras pelas quais o nosso ritmo circadiano faz isso é através da liberação de hormônios específicos em determinados momentos do dia. Por exemplo, nosso corpo liberar melatonina Durante as horas de escuridão para nos ajudar a sentir-nos cansados ​​- e a dormir durante toda a noite.





Mas o álcool afeta a produção de melatonina e muda a temperatura do nosso corpo. O momento e a quantidade de melatonina liberada e a diminuição da temperatura corporal central são importantes para o sono. Mudanças nestes causarão mudanças no sono.





Além disso, o álcool relaxa os músculos das vias respiratórias, o que pode agrava o ronco – Potencialmente perturbar o sono do seu parceiro também.





Finalmente, devido à sua efeito diuréticobeber álcool antes de dormir pode significar mais idas ao banheiro durante a noite – perturbando ainda mais o sono.





Como ter uma noite de sono melhor

Se você às vezes usa álcool para ajudá-lo a adormecer, aqui estão algumas coisas que você pode fazer para ter uma noite de sono melhor:

Mantenha uma programação regular. Ir para a cama e acordar na mesma hora todos os dias ajuda a regular os ritmos circadianos do corpo e melhorar o sono.

Crie um ambiente tranquilo para dormir. UM quarto fresco, silencioso e escuro é ideal para uma boa noite de sono.

Crie uma rotina consistente para a hora de dormir. Faça atividades de relaxamento antes de dormir para ajudar o cérebro curvar-se – como ler ou tomar banho.

Limite a ingestão de cafeína à tarde. A cafeína é um estimulante – e os seus efeitos podem durar várias horas, com metade permanecendo no nosso corpo quatro a seis horas após o consumo, em média. Consuma apenas alimentos e bebidas com cafeína no início do dia.

Seja ativo. A atividade física pode ser benéfica para regular os ritmos circadianos e nos ajuda a sentir cansaço no final do dia. Melhor ainda se você puder fazer exercícios sob a luz natural da manhã, porque a exposição à luz da manhã regula o ritmo circadiano e Melhora a qualidade do sono.

A boa notícia para as pessoas que gostam de tomar uma bebida ou sair à noite é que muitos dos efeitos negativos do álcool no sono têm vida relativamente curta e podem ser revertidos evitando o álcool ou reduzindo a ingestão.





Embora possa exigir mais sono e ritmos circadianos Para voltar ao normal em pessoas que bebem quantidades maiores com mais frequência, abandonar o álcool pode ajudar.

Dormir melhor não só o deixará mais revigorado, mas também beneficiará o seu Saúde e bem-estar geral.

Emma SweeneyProfessor de Ciências do Esporte, Universidade Nottingham Trent E Fran Pilkington-CheneyProfessor de psicologia e sono, Universidade Nottingham Trent

Este artigo foi republicado de A conversa sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.