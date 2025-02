Cinco coisas que aprendemos com a primeira transmissão interativa da NASA do espaço

Quando você pensa na transmissão ao vivo do Service Twitch, pode associá -lo a jogadores, pessoas influentes e até políticos que jogam videogames ao vivo para que todos vejam. Mas na quarta -feira, Twitch pulou no espaço, realizando uma transmissão ao vivo de seu primeiro cara com um astronauta da NASA da estação espacial internacional.

A transmissão ocorreu na NASA Canal oficial do Twitch E ele apresentou um astronauta atualmente no espaço e outro que está de volta à Terra, com ambos os interatores com espectadores ao vivo na plataforma.

O apresentador atualmente no espaço foi o astronauta da NASA, Don Pettit, que ingressou na equipe da ISS em setembro como parte do lançamento da Expedição 72. Pettit é conhecido pelas incríveis fotos espaciais que ele publica frequentemente nas redes sociais. O astronauta da NASA, Matt Dominick, se juntou a ele, que atualmente está na Terra depois de retornar com a Crew-8 em outubro, depois de ser adiado pelo furacão Milton. Dominick também tirou algumas fotos da ISS.

Aqui estão cinco coisas que aprendemos com a transmissão do Twitch ao vivo da NASA esta semana.

O astronauta Don Petit participou da transmissão do Twitch da Estação Espacial Internacional. Captura da tela NASA/CNET

Volte

Os astronautas responderam a perguntas de fãs e estudantes nos Estados Unidos, abordando uma vez como era voltar à Terra depois de passar o tempo no espaço.

Pettit mencionou que leva aproximadamente um dia para atingir a “consciência do estômago”, que ele descreveu como uma maneira educada de dizer “vomitar suas entranhas”. Dominick ecoou esse sentimento.

A fotografia espacial tem suas dificuldades

Dominick falou sobre a rapidez com que a ISS se move ao redor da Terra e como isso afeta o tempo que você tem para tirar fotos. Em um caso, ele foi contratado para tirar uma foto do furacão Milton do espaço e disse que só tinha cerca de 30 segundos para fazê -lo porque a ISS se move “ridiculamente rápido”.

Pettit ingressou na atual cerca de 10 minutos e os dois astronautas começaram imediatamente a discutir as complexidades e dificuldades de tirar fotos do espaço. Os dois falaram sobre tirar milhares de fotos, principalmente trovoadas, para obter Fotos de sprites vermelhosque são flashes luminosos que aparecem acima de tempestades elétricas ativas. Ambos conseguiram fotografar sprites vermelhos no passado, mas tiveram mais sucesso em Fotografando jatos azuisUm tipo de raio que dispara de trovoadas.

A Pettit também mostrou sua configuração de fotografia, que inclui uma Nikon Z9 com uma variedade de lentes em um suporte pesado.

O café ainda é importante no espaço

Enquanto Petit tentava uma demonstração de física com um I-Yo, a ISS perdeu contato com seu satélite, encerrando a breve estréia do fluxo de Twitch do astronauta.

Pettit é o designer da Copa Capilar da ISSIsso permite que os astronautas bebam café (e desfrutem de sua fragrância agradável) na ISS sem a fuga de bebida quente. O desejo de Pettit de beber no espaço sem usar o método desconfortável de bolsa e palha inspirou a ideia.

Segundo Dominick, essa não era uma tarefa designada. Pettit o inventou por capricho.

De acordo com Dominick, Pettit costuma dizer que “o café de hoje é o café de amanhã”, já que a maior parte da água, incluindo resíduos como a urina, é reciclada e reutilizada repetidamente. Mais de 90% dos resíduos de água são reciclados para serem reutilizados novamente.

Os dois astronautas presos na ISS

Dominick foi questionado sobre os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore, que têm dois convidados adicionais na ISS desde junho, porque o Boeing Starliner não pode levar seus dois passageiros para casa.

Ele disse que havia muitos suprimentos na ISS e que a alocação de recursos, água e oxigênio não eram um problema.

No entanto, se um problema semelhante ocorreu durante uma missão à Lua ou Marte, seria muito mais perigoso e restritivo de recursos.

“Eu não tenho ideia do que estamos fazendo”

Dominick disse que os cientistas em experimentos de design da terra, e os astronautas são treinados para realizá -los.

“Muitas vezes, não tenho idéia do que estamos fazendo”, disse ele.

Dominick terminou a discussão falando sobre estresse e saúde mental. Os astronautas são incentivados na ISS a participar de uma variedade de atividades para manter sua saúde mental.

Para Dominick, tirar fotografias foi um hobby que o ajudou a preencher suas horas e reduzir o estresse.

Cheshier terminou o atual encorajador de pessoas a ver Aurorasauro e Pare a estaçãoDois recursos que ajudam você a ver melhor a aurora boreal e encontrar a ISS quando voar em sua área.

Como ver a transmissão da NASA novamente

De muitas maneiras, a corrente era como qualquer outra em Twitch, exceto que permitia que as pessoas falassem com um astronauta a 250 milhas na superfície da terra. A transmissão pode ser vista na sua totalidade em Canal de contração da NASA.

Às vezes, o Twitch bate pode ser volátil, mas a NASA conseguiu trazer moderadores suficientes e ninguém atacou. A transmissão atingiu mais de 16.000 espectadores simultâneos.

“Este evento de contração do espaço é o primeiro de muitos”, disse Brittany Brown, diretor de comunicações da NASA, em Uma postagem no blog. “Além de nossos passeios, lançamentos e desembarques espaciais, organizaremos transmissões mais exclusivas de contração como essa. Twitch é uma das muitas plataformas digitais que usamos para alcançar novos públicos e excitá -los com tudo relacionado a todo o espaço”.

Este não é o primeiro rodeio da NASA

Esta não é a primeira conversa da NASA de fora dos limites da atmosfera da Terra. A agência transmitiu caminhadas espaciais em Twitch e sua própria plataforma NASA+ no passado.

Mas essa foi a primeira transmissão em que as pessoas no bate -papo tiveram a oportunidade de interagir com os astronautas, fazer perguntas e interagir com as pessoas no espaço. As transmissões anteriores foram vistas principalmente.