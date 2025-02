Cintos de radiação misteriosos detectados ao redor da terra após uma tempestade solar épica

Em maio de 2024, uma tempestade solar épica sacudiu a terra com tanta força que seus efeitos foram sentidos até no fundo do oceano.

Após uma torrente de atividade de atividade no sol, nosso planeta foi abalado por uma poderosa explosão de partículas solares que sacudiam nosso campo magnético e banhavam nosso céu com uma panóplia de cores brilhantes quando o amanhecer alcançou latitudes muito mais baixas do que o habitual.





Mas seus efeitos foram muito mais distantes, como os cientistas agora revelam. Nos meses seguintes à tempestade, a Terra foi cintilada por dois novos cintos de radiação temporária de partículas de alta energia, presas pelo campo magnético do planeta.





Embora já tenhamos visto esse fenômeno – após poderosas tempestades geomagnéticas – a tempestade solar de maio de 2024 entregou algo que nunca detectamos: prótons enérgicos em um dos novos cintos.





“Quando comparamos os dados antes e depois da tempestade, eu disse:” Uau, é algo realmente novo “,” disse o físico Xinlin Li da Universidade do Colorado Boulder. “É realmente lindo.”

Os cintos de radiação são uma parte normal da arquitetura de um planeta com um campo magnético global. Estrelas fogem constantemente partículas, transportadas por um vento estelar; Estes se estendem e, onde encontram campos magnéticos planetários, são articulados, formando vastos cintos na formação toroidal ao redor do planeta no centro.





A Terra possui dois cintos permanentes de radiação chamado Van Allen Belts, um cinturão interior mais próximo do planeta e uma correia externa circulando os dois. É uma coisa boa; É um pouco como um sistema de defesa planetário que protege nosso planeta contra bombardeios diretos por partículas solaresE nos permite viver relativamente incólume aqui.

Como essas correias são mantidas e reabastecidas por partículas solares, não é de surpreender que um aumento na produção de partículas solares, como gerado por erupções e ejeções de massa coronal de uma tempestade solar, aumentassem que já existe.





Mesmo assim, quando os cientistas estudaram os efeitos da tempestade solar de maio de 2024 com base nos dados coletados pela NASA Experimento de cinto de radiação interno do Colorado cubeatO que eles viram os surpreenderam.





Lá, imprensado entre os dois cintos de radiação de van Allen, eles encontraram dois novos cintos – um incluindo principalmente elétrons, como vimos anteriormente, e o outro contendo prótons de energia, que nunca foram vistos antes.





“Estes são elétrons e prótons de alta energia que encontraram seu caminho no ambiente magnético interior da terra”, ” disse o astrônomo David Sibeck O Centro de Voo Espacial da NASA Goddard, que não estava envolvido na pesquisa. “Alguns podem ficar neste lugar por muito tempo.”

De fato, os cintos permaneceram intactos por muito mais tempo do que os cintos de radiação temporários anteriores gerados por tempestades solares: três meses, em comparação com as semanas às quais normalmente esperamos.





As tempestades solares subsequentes em junho e agosto de 2024 eliminaram a maioria das partículas de órbita, diminuindo consideravelmente a densidade dos cintos. Uma pequena quantidade, no entanto, fica lá em cima, arrastando -se com a terra.





Além disso, o cinto de prótons pode permanecer intacto por mais de um ano. As medidas atuais ajudarão os cientistas a medir sua longevidade e taxa de desintegração.





Esta é uma informação importante: partículas em órbita terrestre podem apresentar um perigo para os satélites que se arrastam para lá, então conheça a densidade das partículas e os efeitos que as tempestades solares podem ter lá podem ajudar os engenheiros a projetar estratégias de atenuação para proteger nossa tecnologia.





No momento, no entanto, o perigo representado por novos cintos de cinto não é quantificado. Estudos futuros serão necessários para determinar os riscos e os cintos futuros podem representar.

A pesquisa foi publicada no Journal of Geofysical Research: Space Physics.